Саммит G20 на Бали: почему Лавров сбежал из зала 8 10.07.2022, 13:26

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Подробный репортаж «Немецкой волны».

Как повлияла на саммит на Бали глав МИД стран G20 война в Украине, почему Сергей Лавров раньше времени покинул мероприятие, кому предоставили слово и какие переговоры прошли после встречи?

Никаких революционных решений на встрече министров иностранных дел стран G20 на Бали принято не было. Итоговая декларация, как это обычно бывает после совещаний на уровне министров 20 важнейших промышленно развитых и развивающихся стран мира, не была опубликована. Агрессивную войну России против Украины однозначно осудили только западно-ориентированные страны "большой семерки". Индия, Китай и другие государства глобального Юга воздерживаются от критики в адрес России передает "Немецкая волна".

Хозяйка мероприятия, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, заявила после рабочих заседаний в пятницу, 8 июля, что война в Украине оказала сильное влияние на цены и поставки продовольствия и энергоносителей во всем мире. По ее словам, многие участники встречи согласились с тем, что война должна быть скорейшим образом прекращена путем переговоров. "По крайней мере, все члены G20 сидели вместе в одном зале. Мы старались создать приятную атмосферу, чтобы строились мосты, а не стены", - заявила глава дипломатии Индонезии, выступая перед журналистами. Однако задавать ей вопросы аккредитованным представителям прессы не разрешили.

Лавров ушел из зала

О России Ретно Марсуди не упомянула ни словом. Но глава российского МИД Сергей Лавров смог изложить свою точку зрения на войну в Украине на встрече G20. Он настаивал на том, что Россия занимается "освобождением этнических русских в Украине" и "денацификацией" соседнего государства. Лавров обвинил западных союзников Киева в том, что они оказывают давление на Украину с целью заставить ее использовать оружие, поставляемое Западом.

По его словам, представление России как "агрессора" или "оккупанта" не соответствует действительности. Лавров не стал слушать выступление своей коллеги из Германии Анналены Бербок (Annalena Baerbock), взявшей слово сразу после него, и демонстративно покинул зал. Когда Ретно Марсуди потребовала прекратить войну в Украине, Лавров, по словам дипломатов, не поднимая глаз, напряженно читал свои бумаги.

Бербок не видит возможности для диалога

Анналена Бербок, как и представители других стран G7, ясно дала понять, что Россия ведет против Украины незаконную агрессивную войну, каждодневно убивая невинных людей. Лавров не присутствовал в зале также во время выступления госсекретаря США Энтони Блинкена, который обратился с резкими обвинениями напрямую к российской делегации. Не присутствовал он и во время подключения по видеосвязи министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Пока в конференц-отеле Mulia продолжалось заседание, Лавров выступил на улице возле здания перед журналистами, заявив, что Запад не заинтересован в диалоге с Москвой.

Двусторонние встречи Лаврова с представителями стран G7 не состоялись. С обиженным видом глава МИД РФ сказал, что "ни за кем бегать не будет" ради этих встреч, которые обычно являются важной частью дипломатии G20. После того, как российская сторона прекратила работу на Бали, Анналена Бербок констатировала явное отсутствие у Москвы интереса к разумному диалогу. "Тот факт, что министр иностранных дел России провел большую часть переговоров не в зале, а за его пределами, подчеркивает, что со стороны российского правительства сейчас нет ни грамма желания разговаривать", - подытожила Бербок поведение своего российского коллеги.

Отправляясь на Бали, представители стран "большой семерки" решили не уступать России дипломатическую трибуну на встрече, где были представители большинства населения планеты. Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен воспользоваться рамками G20 для двусторонней встречи 9 июля с министром иностранных дел Китая Ван И, чтобы улучшить отношения между Вашингтоном и Пекином. Ван И уже встречался на Бали с российским министром Лавровым. При этом Китай не осудил войну России против Украины - Москва и Пекин тесно связаны между собой партнерским соглашением.

"Меньше дипломатических жестов, больше убеждения»

Профессор Джон Киртон, преподающий в Университете Торонто, и уже много лет наблюдающий за встречами G20, считает правильным, что западные союзники Украины присутствовали на встрече на Бали, а не бойкотировали ее, как, например, встречу Международного валютного фонда (МВФ) в апреле. "Пользы от демонстративного ухода из комнаты переговоров становится все меньше. На встрече министров финансов в Вашингтоне это был сильный сигнал, потому что его тогда использовали впервые после начала войны. Если бы сейчас министры иностранных дел сделали то же самое, эффект был бы невелик, потому что мы уже достаточно хорошо знаем, какие чувства они испытывают к России". Джон Киртон рекомендует меньше дипломатических жестов и больше убеждения на глобальном Юге.

Саммит G20 с Путиным?

Война в Украине и ее глобальные последствия доминировали на Бали, признала министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди. "Почти на всех из 23 двусторонних встреч, которые я провела, мы в основном говорили об этом", - рассказала она.

Встреча G20 была омрачена нападением на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ и отставкой премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с поста лидера Консервативной партии. Японская и британская делегации покинули Индонезию досрочно. "Некоторым пришлось уехать раньше, это не очень хорошо для нас", - сухо поделился один индонезийский дипломат.

Организаторы мероприятия отказались от традиционного "семейного фото" со всеми участниками: многие министры иностранных дел не хотели быть на официальной фотографии вместе с Сергеем Лавровым.

Дипломатическая эквилибристика для принимающей стороны продолжается.

Председательствующий в "Группе двадцати" президент Индонезии пригласил на саммит глав государств и правительств в ноябре как российского, так и украинского президентов. Пока неясно, кто из противников войны примет участие во встрече в верхах на острове Бали - лично или по видеосвязи. Захочет ли американский президент или другие представители G7 встретиться в одном зале с Владимиром Путиным, которого обвиняют в военных преступлениях, - об этом дипломатам G20 придется договариваться в течение следующих нескольких месяцев.

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