Ученые нашли озоновую дыру в том месте, где ее не должно быть 4 10.07.2022, 13:34

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Открытие совершили в Университете Ватерлоо.

Цинн-Бин Лу из Университета Ватерлоо, что в Канаде, обнаружил озоновую дыру, которая располагается в том месте, где ее не должно быть. При этом специалист отметил, что она является одной из причин, почему на Земле продолжает повышаться средняя температура воздуха.

Об этом сообщает AIP Advances.

На уровень концентрации озона в атмосфере нашей планеты может влиять огромное количество факторов. К примеру, молекулы озона погибают в результате реакции с самыми разными веществами, которые могут иметь как антропогенное, так и природное происхождение. Также к факторам можно отнести минимальное количество солнечного света на протяжении полярной зимы, полярный вихрь с высоким показателем устойчивости, возникновение полярных стратосферных облаков. Стоит обратить внимание на то, что данные факторы присутствуют только в Арктике и Антарктике. Там же и находится озоновая дыра огромного размера.

Цинн-Бин Лу считает, что данная озоновая дыра имеет совершенно иное объяснение своего возникновения. Он уверен, что на появление влияет еще и галактическое излучение, поэтому озоновая дыра может возникнуть в любом месте, а не только на полюсах Земли. Специалист подчеркнул, что если солнечная радиация будет слабой, то влияние на планету галактического излучения усиливается. Ученый предложил теорию, которая говорит о том, что длительность солнечного цикла составляет 11 лет, а озоновые дыры будут наиболее крупными тогда, когда активность Солнца будет минимальной.

Цинн-Бин Лу добавил, что на высоте 15 километров над поверхностью Земли являются активными всесезонные циклоны. Они взаимосвязаны с космическим излучением и температурой. Своими характеристиками такие циклоны напоминают антарктические вихри. Над тропиками при этом фиксируется большое количество фреона. Данное вещество очень быстро разрушает озоновый слой. Исследователь подчеркнул, что в тропиках нашли озоновую дыру, размер которой в семь раз больше, чем в антарктической.

Раньше специалисты никогда не регистрировали над тропиками озоновые дыры. Ее возникновение считается очень опасным, ведь в данном поясе проживает больше всего людей. Наличие такого природного явления может становиться причиной увеличения риска развития онкологии, делает более слабой иммунную систему. Также отрицательно озоновая дыра влияет на климат на Земле.

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