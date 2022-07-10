Возле оккупированной Горловки украинские военные сбили военный вертолет РФ

Возле оккупированной Горловки украинские военные сбили военный вертолет РФ1
- 10.07.2022, 13:39
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Тип вражеского вертолета устанавливается.
Вблизи оккупированной Горловки украинские военные уничтожили вертолет российских военных.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
"9 июля, в полдень вблизи Горловки подразделением зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины сбит вертолет российских оккупационных войск. Есть подтверждение об уничтожении цели", - говорится в сообщении.
Отмечается, что тип вражеского вертолета устанавливается.