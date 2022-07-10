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Возле оккупированной Горловки украинские военные сбили военный вертолет РФ

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  • 10.07.2022, 13:39
  • 3,320
Возле оккупированной Горловки украинские военные сбили военный вертолет РФ

Тип вражеского вертолета устанавливается.

Вблизи оккупированной Горловки украинские военные уничтожили вертолет российских военных.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"9 июля, в полдень вблизи Горловки подразделением зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины сбит вертолет российских оккупационных войск. Есть подтверждение об уничтожении цели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тип вражеского вертолета устанавливается.

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