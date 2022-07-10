«Некоторые продавцы отдают клубнику сразу 3-литровыми ведрами» 10.07.2022, 13:45

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Что и по каким ценам продают на Комаровке в июле?

Какие цены на ягоды, фрукты и овощи в эти выходные установили на главном столичном рынке, посмотрела корреспондент агентства «Минск-Новости».

Рынок — одно из самых оживленных мест в городе субботним утром, тем более что позагорать на пляже в последние дни не позволяет погода. Не почувствовать атмосферу лета на рынке сложно — ароматы малины, клубники и свежих овощей встречают уже на входе.

Сезон клубники постепенно идет на спад, поэтому стоит поторопиться. Сейчас ее продают в среднем за 8–10 рублей. Но есть и более «сладкие» цены — всего 5 за кило более мелких и не таких симпатичных ягод. Некоторые продавцы отдают клубнику сразу 3-литровыми ведрами. За одно такое просят от 20 до 25 рублей.

Черешни по-прежнему много и разных сортов. Есть даже из Минского района за 8 рублей. Зарубежные, более крупные ягоды продают за 10–11 рублей.

Не так давно на рынке появилась черника. Ценник с того момента немного опустился — сейчас за кило нужно отдать от 8 рублей. Малину продают не только стаканчиками, но и по килограмму — в пересчете получается одинаково. 1 кг в большинстве мест реально купить за 10–12 рублей.

Есть на рынке и красная и черная смородина. Килограмм первой обойдется в среднем в 5 рублей, второй — вдвое дороже. За 11 рублей можно купить и кило крыжовника. В июле на Комаровке стало заметно больше голубики. Поэтому и ценники немного ползут вниз — отыскать ягоду можно уже от 27 рублей. Хотя большинство продавцов пока удерживают привычный прайс — 35 рублей. Стаканчиками продают землянику. За 0,5 л нужно отдать 8–10 рублей. 100 г ежевики предлагают забрать за 3,5 рубля.

Арбузы пока не пользуются таким спросом, как сезонные ягоды, но купить их сейчас можно довольно выгодно — 3,5 рубля за кг. Дыню реализуют немного дороже — по 6–7 рублей.

Фруктовые ряды заполонили нектарины (по 7 рублей), абрикосы (около 5,5) и персики (за 8). Из актуального в июле — виноград разных сортов. В среднем кило сочных гроздей можно отыскать за 5–6 рублей. Ценники на яблоки находятся в диапазоне от 2 до 4 рублей, на груши — до 9.

За овощами очереди немного поменьше. Покупают в основном помидоры (от 5 до 10 рублей) и огурцы (негрунтовые — от 1,5 до 3 рублей и грунтовые — по 6–8). Молодая картошка тоже расходится на ура. Стоит она пока в районе 2,5 рубля, но продавцы обещают скорое снижение цены.

Кило кабачков и ранней моркови потянет примерно на 2 рубля, баклажанов — на 10, перцев — на 6–8, лука и свеклы — в районе 4. Белокочанную капусту в эти выходные оценили в 1,5 рубля за кг, цветная уже дороже — от 2,5.

В продаже есть и лисички — 5 рублей за 0,5 л.

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