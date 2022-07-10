закрыть
10 июля 2022, воскресенье, 16:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Некоторые продавцы отдают клубнику сразу 3-литровыми ведрами»

  • 10.07.2022, 13:45
  • 6,300
«Некоторые продавцы отдают клубнику сразу 3-литровыми ведрами»

Что и по каким ценам продают на Комаровке в июле?

Какие цены на ягоды, фрукты и овощи в эти выходные установили на главном столичном рынке, посмотрела корреспондент агентства «Минск-Новости».

Рынок — одно из самых оживленных мест в городе субботним утром, тем более что позагорать на пляже в последние дни не позволяет погода. Не почувствовать атмосферу лета на рынке сложно — ароматы малины, клубники и свежих овощей встречают уже на входе.

Сезон клубники постепенно идет на спад, поэтому стоит поторопиться. Сейчас ее продают в среднем за 8–10 рублей. Но есть и более «сладкие» цены — всего 5 за кило более мелких и не таких симпатичных ягод. Некоторые продавцы отдают клубнику сразу 3-литровыми ведрами. За одно такое просят от 20 до 25 рублей.

Черешни по-прежнему много и разных сортов. Есть даже из Минского района за 8 рублей. Зарубежные, более крупные ягоды продают за 10–11 рублей.

Не так давно на рынке появилась черника. Ценник с того момента немного опустился — сейчас за кило нужно отдать от 8 рублей. Малину продают не только стаканчиками, но и по килограмму — в пересчете получается одинаково. 1 кг в большинстве мест реально купить за 10–12 рублей.

Есть на рынке и красная и черная смородина. Килограмм первой обойдется в среднем в 5 рублей, второй — вдвое дороже. За 11 рублей можно купить и кило крыжовника. В июле на Комаровке стало заметно больше голубики. Поэтому и ценники немного ползут вниз — отыскать ягоду можно уже от 27 рублей. Хотя большинство продавцов пока удерживают привычный прайс — 35 рублей. Стаканчиками продают землянику. За 0,5 л нужно отдать 8–10 рублей. 100 г ежевики предлагают забрать за 3,5 рубля.

Арбузы пока не пользуются таким спросом, как сезонные ягоды, но купить их сейчас можно довольно выгодно — 3,5 рубля за кг. Дыню реализуют немного дороже — по 6–7 рублей.

Фруктовые ряды заполонили нектарины (по 7 рублей), абрикосы (около 5,5) и персики (за 8). Из актуального в июле — виноград разных сортов. В среднем кило сочных гроздей можно отыскать за 5–6 рублей. Ценники на яблоки находятся в диапазоне от 2 до 4 рублей, на груши — до 9.

За овощами очереди немного поменьше. Покупают в основном помидоры (от 5 до 10 рублей) и огурцы (негрунтовые — от 1,5 до 3 рублей и грунтовые — по 6–8). Молодая картошка тоже расходится на ура. Стоит она пока в районе 2,5 рубля, но продавцы обещают скорое снижение цены.

Кило кабачков и ранней моркови потянет примерно на 2 рубля, баклажанов — на 10, перцев — на 6–8, лука и свеклы — в районе 4. Белокочанную капусту в эти выходные оценили в 1,5 рубля за кг, цветная уже дороже — от 2,5.

В продаже есть и лисички — 5 рублей за 0,5 л.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников
Предзакатное над болотом
Предзакатное над болотом Ирина Халип
Евреям из России нужно уезжать
Евреям из России нужно уезжать Леонид Невзлин
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко «Европейская правда»