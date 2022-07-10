Белорус выехал на работу в Калиниградскую область РФ и уже неделю не выходит на связь 3 10.07.2022, 13:57

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Житель Речицкого района пропал 3 июля.

Гомельский поисково-спасательный отряд «Симуран» сообщил в своем телеграм-канале о поисках белоруса, который, находясь в рейсе в Калининградскую область, перестал выходить на связь.

Обстоятельства таковы, рассказывают в отряде. 19 июня 2022-го житель деревни Переволока Речицкого района Гомельщины Алексей Владимирович Коцур отправился в рейс. Его маршрут лежал в Калиниградскую область России. Но с 3 июля 35-летний мужчина не выходит на связь.

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