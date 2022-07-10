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Поднялся огненный гриб: видео удара ракеты РФ в жилой дом в Часовом Яре

  • 10.07.2022, 14:35
  • 4,578
Поднялся огненный гриб: видео удара ракеты РФ в жилой дом в Часовом Яре

Оккупанты полностью разрушили два подъезда.

Российские военные из РСЗО "Ураган" уничтожили жилой дом в городе Часов Яр Донецкой области. Бойцы Добровольческого украинского корпуса (ДУК) зафиксировали на видео момент прилета вражеской ракеты.

Соответствующее видео появилось в сети. В кадре виден силуэт дома, через несколько секунд слышен свист, затем громкий взрыв и виден огненный "гриб", поднимающийся в небо.

Напомним, взрывом в доме полностью уничтожены два подъезда. По меньшей мере, три десятка человек находятся под завалами. Нескольким уже удалось спасти. На данный момент известно о 15 погибших.

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