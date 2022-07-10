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Фигуранта «дела Тихановского» Артема Сакова перевели в шкловскую колонию

  • 10.07.2022, 14:44
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Фигуранта «дела Тихановского» Артема Сакова перевели в шкловскую колонию

Политзаключенного этапировали в режиме секретности.

Фигуранта «дела Тихановского» Артема Сакова перевели в шкловскую колонию.

С 3 июля Артем находится в исправительной колонии № 17 в Шклове, сообщает «Весна».

27-летний Артем Саков — бывший пограничник, член инициативной группы Светланы Тихановской и один из видеооператоров Youtube-канала «Страна для жизни». Был задержан 31 мая в собственной квартире — при том, что был на пикете 29 мая во время провокации против Тихановского, но тогда его не трогали.

Известно, что его обвинили по четырем статьям Уголовного кодекса. 14 декабря в Гомеле Артема приговорили к 16 годам заключения в колонии усиленного режима.

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