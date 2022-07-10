закрыть
10 июля 2022, воскресенье, 16:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Удар ВСУ по складу в Новой Каховке: есть VIP-раненые и убитые россияне

2
  • 10.07.2022, 14:48
  • 7,860
Удар ВСУ по складу в Новой Каховке: есть VIP-раненые и убитые россияне

Потери врага исчисляются сотнями

Более ста российских оккупантов были убиты, еще около 200 ранены во время атаки ВСУ по вражескому складу в Новой Каховке на Херсонщине.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, передает УНИАН.

"Помните позавчерашний удар по складу-базе рашистов в Новой Каховке? Появилась более подробная информация. Удар произошел по пункту управления 49 армии, ПВО, и складу с ракетами к ПВО. По предварительным данным, более ста уничтоженных, около 200 раненых, половина из которых тяжелые, часть из которых не выживет", - сообщил он.

По словам Братчука, среди россиян были "VIP-раненые и убитые". На место россияне направляли срочные эвакуационные группы.

8 июля в Новой Каховке на Херсонщине уже в третий раз уничтожили склад боеприпасов российских войск. В течение последних дней появлялись также сообщения о взрывах на складах оккупантов в Херсоне и Чернобаевке.

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань отметил, что подрыв складов оккупантов может быть элементом подготовки украинских защитников к контрнаступлению.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников
Предзакатное над болотом
Предзакатное над болотом Ирина Халип
Евреям из России нужно уезжать
Евреям из России нужно уезжать Леонид Невзлин
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко «Европейская правда»