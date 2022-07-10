Удар ВСУ по складу в Новой Каховке: есть VIP-раненые и убитые россияне

Удар ВСУ по складу в Новой Каховке: есть VIP-раненые и убитые россияне2
- 10.07.2022, 14:48
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Потери врага исчисляются сотнями
Более ста российских оккупантов были убиты, еще около 200 ранены во время атаки ВСУ по вражескому складу в Новой Каховке на Херсонщине.
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, передает УНИАН.
"Помните позавчерашний удар по складу-базе рашистов в Новой Каховке? Появилась более подробная информация. Удар произошел по пункту управления 49 армии, ПВО, и складу с ракетами к ПВО. По предварительным данным, более ста уничтоженных, около 200 раненых, половина из которых тяжелые, часть из которых не выживет", - сообщил он.
По словам Братчука, среди россиян были "VIP-раненые и убитые". На место россияне направляли срочные эвакуационные группы.
8 июля в Новой Каховке на Херсонщине уже в третий раз уничтожили склад боеприпасов российских войск. В течение последних дней появлялись также сообщения о взрывах на складах оккупантов в Херсоне и Чернобаевке.
Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань отметил, что подрыв складов оккупантов может быть элементом подготовки украинских защитников к контрнаступлению.