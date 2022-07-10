«Села на танк и уехала в Беларусь» 10.07.2022, 14:55

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Бывшая белорусская кавээнщица попала в оккупацию под Киевом, но ее спас муж.

Белоруска Марина Грицук последние несколько лет была актрисой украинского «Дизель шоу». После начала войны она попала в оккупацию под Киевом. Об этом рассказал актер и руководитель проекта «Дизель шоу» Егор Крутоголов, передает УНИАН.

— Относительно Маруси Грицук, то она попала в оккупацию под Киевом. Они 17 суток просидели без связи, без света. На 17 день ее муж-белорус договорился, чтобы ее забрать. За ней приехал танк. Она села в танк и уехала в Беларусь. Ее муж артист. Он просто хотел спасти свою жену. Мы не могли помочь, — сказал Крутоголов в программе «Как ты?» с Григорием Решетником.

Уроженку Бреста Марину Грицук белорусы помнят по команде КВН БГУ (особенно ее монолог «Пацаны с Юго-Запада»). С 2004 года Марина Грицук начала карьеру на белорусском телевидении. Вместе с Вадимом Галыгиным была ведущей «Очень русское ТВ». Также работала в передачах «Наше утро», «Фактор смеха», «Жди меня», «Серебрянный граммофон» и так далее. С 2019 года Марина Грицук стала актрисой проекта «Дизель шоу», где также выступали и два других кавээнщика из брестской команды ЧП — Евгений Сморигин и Дмитрий Танкович.

У Марины четверо сыновей. Пока она ездила на съемки в Украину, дети находились с отцом в Беларуси.

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