Властитель слабый и лукавый2
- Телеграм-канал «Серпом По»
- 10.07.2022, 14:57
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Клоуны из ЛДПР снова в строю.
ЛДПР, лишившаяся с уходом Жириновского разом дудки, бубна и шутовского колпака, похоже, вскрыла, наконец, наследственный сундук и обрела прежние символы.
Фракция ЛДПР в Госдуме предлагает именовать Путина не президентом, а «правителем», утверждая, что это слово «понятнее русскому уху».
Но отчего «правитель»? Давайте назовем его «властитель». Это солиднее, мощнее.
Кроме того, все помнят строки Пушкина про Александра I, созвучные нашему времени:
Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.
Важно видеть связь времен в российской истории. Великий геополитик недавно руки к Петру I протянул, но надо бы хорошенько порыться в русской истории. Найти иные соответствия. Поэтому ввести слово «властитель» и после этого запретить Пушкина – вполне рабочий вариант.
Телеграм-канал «Серпом По»