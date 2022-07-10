закрыть
10 июля 2022, воскресенье, 16:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Властитель слабый и лукавый

2
  • Телеграм-канал «Серпом По»
  • 10.07.2022, 14:57
  • 5,718
Властитель слабый и лукавый

Клоуны из ЛДПР снова в строю.

ЛДПР, лишившаяся с уходом Жириновского разом дудки, бубна и шутовского колпака, похоже, вскрыла, наконец, наследственный сундук и обрела прежние символы.

Фракция ЛДПР в Госдуме предлагает именовать Путина не президентом, а «правителем», утверждая, что это слово «понятнее русскому уху».

Но отчего «правитель»? Давайте назовем его «властитель». Это солиднее, мощнее.

Кроме того, все помнят строки Пушкина про Александра I, созвучные нашему времени:

Властитель слабый и лукавый,

Плешивый щеголь, враг труда,

Нечаянно пригретый славой,

Над нами царствовал тогда.

Важно видеть связь времен в российской истории. Великий геополитик недавно руки к Петру I протянул, но надо бы хорошенько порыться в русской истории. Найти иные соответствия. Поэтому ввести слово «властитель» и после этого запретить Пушкина – вполне рабочий вариант.

Телеграм-канал «Серпом По»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников
Предзакатное над болотом
Предзакатное над болотом Ирина Халип
Евреям из России нужно уезжать
Евреям из России нужно уезжать Леонид Невзлин
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко «Европейская правда»