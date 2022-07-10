Властитель слабый и лукавый 2 Телеграм-канал «Серпом По»

10.07.2022, 14:57

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Клоуны из ЛДПР снова в строю.

ЛДПР, лишившаяся с уходом Жириновского разом дудки, бубна и шутовского колпака, похоже, вскрыла, наконец, наследственный сундук и обрела прежние символы.

Фракция ЛДПР в Госдуме предлагает именовать Путина не президентом, а «правителем», утверждая, что это слово «понятнее русскому уху».

Но отчего «правитель»? Давайте назовем его «властитель». Это солиднее, мощнее.

Кроме того, все помнят строки Пушкина про Александра I, созвучные нашему времени:

Властитель слабый и лукавый,

Плешивый щеголь, враг труда,

Нечаянно пригретый славой,

Над нами царствовал тогда.

Важно видеть связь времен в российской истории. Великий геополитик недавно руки к Петру I протянул, но надо бы хорошенько порыться в русской истории. Найти иные соответствия. Поэтому ввести слово «властитель» и после этого запретить Пушкина – вполне рабочий вариант.

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