ВСУ накрыли ракетными ударами базу Росгвардии в Херсоне 21 10.07.2022, 14:59

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Оккупанты признались, что их ПВО оказалось бессильным.

В воскресенье, 10 июля, стало известно об ударе Вооруженных сил Украины по еще одному центру российских оккупационных войск в Херсонской области.

О новых результативных действиях украинских защитников советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил в своем Telegram-канале.

"Рашистские пропагандисты подтверждают факт ракетных "прилетов" по их военной базе во временно оккупированном городе", - написал он.

При этом Геращенко опубликовал скриншот сообщений российских пропагандистов об ударе ВСУ в Херсоне.

"В Херсоне два ракетных удара в центр в пять часов утра и десять. Попадание в расположение Росгвардии. Пропускает ПВО", - жалуются пропагандисты РФ.

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