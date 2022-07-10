ВСУ накрыли ракетными ударами базу Росгвардии в Херсоне

ВСУ накрыли ракетными ударами базу Росгвардии в Херсоне21
- 10.07.2022, 14:59
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Оккупанты признались, что их ПВО оказалось бессильным.
В воскресенье, 10 июля, стало известно об ударе Вооруженных сил Украины по еще одному центру российских оккупационных войск в Херсонской области.
О новых результативных действиях украинских защитников советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил в своем Telegram-канале.
"Рашистские пропагандисты подтверждают факт ракетных "прилетов" по их военной базе во временно оккупированном городе", - написал он.
При этом Геращенко опубликовал скриншот сообщений российских пропагандистов об ударе ВСУ в Херсоне.
"В Херсоне два ракетных удара в центр в пять часов утра и десять. Попадание в расположение Росгвардии. Пропускает ПВО", - жалуются пропагандисты РФ.