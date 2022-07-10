Оккупанты выводят технику из строя, чтобы не доехать до Украины 4 10.07.2022, 15:23

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Командующий южного военного округа РФ обратился в ФСБ.

Чтобы избежать отправления на войну, российские военные выводят из строя свою боевую технику.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"В воинских частях, которые дислоцируются вблизи государственной границы с Украиной, накануне отправки в зоны боевых действий оккупанты выводят технику из строя, чтобы подразделение остался на территории РФ", - говорится в сообщении.

Вывод из строя военной техники в подразделениях, которые командование планирует отправить в зону активных боевых действий, приобретает массовый характер, отмечают разведчики.

Одно из подразделений вывело из строя 26 единиц техники.

"Военнослужащие 103 мотострелкового полка, входящего в состав 150-й мотострелковой дивизии, только в течение недели розукомплектували и вывели из строя 17 БТР-82А и 9 командно-штабных машин К1Ш1, которые уже были готовы к погрузке на железнодорожные платформы", - извещают в ГУР МО.

Из-за этого командующий Южного военного округа обратился в ФСБ с просьбой усилить надзор за техникой и наблюдение за оккупантами, которых будут отправлять на войну в Украину.

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