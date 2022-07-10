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Ученые рассказали, действительно ли нужно пить два литры воды в день

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  • 10.07.2022, 15:30
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Ученые рассказали, действительно ли нужно пить два литры воды в день

Есть нюансы, связанные с погодой, полом и образом жизни человека.

Существует огромное количество разных мнений относительно употребления воды. Некоторые специалисты утверждают, что нужно пить по 8 стаканов каждый день, а другие говорят, что только в случае ощущения жажды. Стоит помнить о том, что есть люди, которые пьют много воды, а другие с трудом себя заставляют, хотя все они знают о пользе воды для организма.

Об этом сообщает Inverse.

Человеческое тело на 50-70% состоит из воды. Она играет очень важную роль в метаболизме и терморегуляции. Клетки получают с помощью воды нужное количество питательных веществ, снижается риск возникновения закупорки и попадания в организм инфекции. Вода помогает также проводить нервные импульсы и положительно влияет на состояние суставов.

«Недостаточное употребление воды может сказаться на когнитивных способностях, увеличивает в несколько раз риск развития проблем с сердечно-сосудистой системой», — говорит Ставрос Кавурас из Университета штата Аризона.

Многие специалисты регулярно повторят о том, что нужно выпивать 8 стаканов воды или около двух литров каждый день. В то же время есть некоторые нюансы. Женщинам нужно меньше жидкости, чем мужчинам. Еще более правильным вариантом станет расчет необходимого количества воды с учетом того, что на 1 кг массы тела требуется 30 мл жидкости.

В то же время отдельным категориям людей воды нужно пить намного больше, чем остальным. К примеру, если стоит жаркая погода и человек работает на улице, активно занимается спортом, живет в очень жарком климате. Причиной этого есть более усиленное выделение пота и потеря большего количества жидкости организмом.

Питьевая воды позволяет поддерживать необходимый уровень гидратации, но жидкость также можно получать с фруктов и овощей. Также неплохой альтернативой считается чай, молоко или свежевыжатый сок. При этом ученые советуют внимательно следить за количество сахара в напитках, чтобы не навредить своему здоровью.

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