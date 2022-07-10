Почем самые недорогие электрокары на рынке в Беларуси? 1 10.07.2022, 15:39

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Бензин неуклонно дорожает и белорусы все чаще обращают свое внимание на электромобили.

Бензин неуклонно дорожает, цены на сервис и запчасти тоже растут быстрее, чем зарплаты, из каждого утюга слышно про глобальное потепление, вымирание пингвинов и жирафов. В 2022 году трудно хотя бы однажды не задуматься о покупке электромобиля, onliner.by.

Этот автомобильный сегмент начал развиваться в Беларуси примерно 10 лет назад, но в последние годы рост парка EV набрал рекордный темп. Электромобили сегодня уже не стоят космических денег — уже полно экземпляров стоимостью до $15 тыс. по курсу. С учетом сегодняшних цен на новые «бюджетки» есть смысл присмотреться к первой в своей жизни «электричке».

Citroen C-Zero

В Беларуси можно встретить как Citroen C-Zero, так и его «братьев»: Peugeot iOn и Mitsubishi i-MiEV. Это один из первых серийных электрокаров, которые начали массово появляться на улицах. Изначально данную модель даже продавали в России (под брендом Mitsubishi) по цене более $40 тыс. по курсу. Но сейчас за C-Zero просят сущие копейки. Вот, например, экземпляр за $6500 в эквиваленте. Это машина 2011 года с пробегом 119 тыс. километров. Даже трудно сказать, большой это пробег для городского микровэна с электрической силовой установкой или нет.

Электромоторчик вращает заднюю ось и развивает скромные по нынешним меркам 64 л. с. Но в городе машина демонстрирует себя как очень юркая. Мгновенный подхват тяги и компактные размеры дают массу преимуществ. Продавец уверяет, что реальный запас хода машины составляет 90 километров — для городского «малыша» больше и не нужно. Несмотря на компактные размеры, Citroen C-Zero богато оснащен: есть полный электропакет (еще бы!), кондиционер, Bluetooth, EBD, ESP, ABS и аж шесть подушек безопасности. В Беларусь эта машина прибыла из Норвегии.

Ford Focus EV

Еще одним недорогим электрокаром, который можно купить в Беларуси, является Ford Focus Electric. Это уже полноценный хетчбэк C-класса, бензиновая версия которого в представлении не нуждается. Даже внешне EV-модель мало чем отличается от Focus третьего поколения. На «Автобарахолке» продается электрический Focus 2012 года выпуска с пробегом всего 115 тыс. километров. Хетчбэк оснащен 145-сильным мотором, вращающим переднюю ось. Машина окрашена в насыщенный синий цвет и оснащена красивыми 17-дюймовыми дисками.

Первый владелец данного автомобиля приобрел его в 2013 году. С тех пор у Focus было три хозяина, и все они — жители Калифорнии (США). В объявлении есть подробный отчет о жизни этой машины. Ford Focus уже попадал в ДТП, хотя во время аварии у него даже не сработали подушки безопасности. Максимальный запас хода на одном заряде — 135 километров. В Беларуси машиной владел только один человек. За нее хотят получить $9300 по курсу. Продавец готов поторговаться у капота электромобиля.

Nissan Leaf

Nissan Leaf первого поколения стал одним из самых популярных электрокаров в истории. По Беларуси катаются сотни таких автомобилей. За Leaf 2013 года выпуска на «Автобарахолке» сейчас просят от $9900 по курсу. Такие деньги придется заплатить за хетчбэк с пробегом чуть более 81 тыс. километров. 110-сильный электромотор данной машины вращает переднюю ось. У Leaf нет зарядки CHAdeMO, зато батарея сохранила свою емкость на 82,22%.

Запас хода Nissan Leaf — 152 километра. Среди опций имеются подогрев передних и задних кресел и руля, датчики давления в шинах, громкая связь. Автомобиль оснащен простыми стальными дисками диаметром 16 дюймов. Есть климат-контроль и бесключевой доступ. Торговаться продавец не намерен. Но это и так самый доступный Leaf из тех, что есть сейчас в продаже. Данная цена действует до 1 августа текущего года — поторопитесь.

Fiat 500e

А это, пожалуй, самый привлекательный электромобиль малого класса. Даже бензиновый Fiat 500 притягивает девушек и парней без комплексов, а электрический вариант — это настоящий «хипстомобиль» XXI века. Кузов машины практически полностью дублирует ДВС-модификацию, но под капотом у 500e — уникальная силовая установка. Машина приводится в движение 111-сильным электромотором, разгоняющим хетчбэк до сотни за 9,1 секунды. Максимальная скорость электромобиля — 141 км/ч.

На «Автобарахолке» ищет нового владельца Fiat 500e 2017 года выпуска с пробегом 51 тыс. километров. Машина окрашена в голубой цвет и прибыла в Европу из США. Продавец хочет получить за электрокар $12 800 по курсу. Среди опций у данного экземпляра можно отметить обогрев зеркал, подогрев передних кресел, климат-контроль, парктроники, систему ABS и многое другое. Учтите, что емкость батареи у данного автомобиля — всего 24 кВт·ч. Запас хода не позволит вам комфортно путешествовать даже по Минской области.

Renault Zoe

До недавнего времени Renault Zoe был редким гостем на белорусских дорогах. Однако по мере удешевления подержанных машин в Европе Zoe с пробегом потихоньку насыщают и наш рынок. Вы только полюбуйтесь, как стильно выглядит этот хетчбэк! Французы всегда умели рисовать интересные экстерьеры, но часто модели Renault или Citroen выглядят спорно. В случае с Zoe получилось иначе: дизайн хетчбэка воспринимается законченно и абсолютно сбалансированно. На «Автобарахолке» самая доступная Renault Zoe продается за $12 950 по курсу.

Автомобиль покинул конвейерную линию в 2015 году, и с тех пор хетчбэк проехал 83,7 тыс. километров. Напомним, Zoe — это переднеприводный электрокар, который не имеет ДВС-аналогов. Запас хода — 170 километров. На машину установлено зарядное устройство CCS. В объявлении добросовестно перечислены опции машины: на борту есть CarPlay, климат-контроль, навигация, круиз-контроль и многое другое.

Kia Soul

Когда-то давно электрический Kia Soul первого поколения (на базе бензинового Soul второго поколения) официально ввезли в Беларусь. Да, это сделал местный импортер! Какое-то время машина пробыла в тестовом парке, а затем была продана. С тех пор новые Soul EV не поставлялись в страну, зато к нам ввезли несколько подержанных моделей. Вот одна из них. Машина сошла с конвейера в 2015 году и за семь лет проехала 97 тыс. километров.

Автомобиль приводится в движение 110-сильным электромотором и способен проехать до 150 километров на одном заряде. Емкость батареи — 27 кВт·ч. Разгон до сотни у электрического кроссовера занимает 11,2 секунды. Максимальная скорость — 145 км/ч. Автомобиль продается через площадку автохауса, поэтому на месте можно оценить и другие варианты. За Soul EV просят $14 тыс. по курсу. Новый он стоил в разы дороже.

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