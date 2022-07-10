NYT: Байден едет на Ближний Восток за советскими вооружениями для Украины 3 10.07.2022, 15:45

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фото: reuters

Приверженность Америки народу Украины непоколебима.

Президент США Джо Байден на следующей неделе отправится в турне по странам Ближнего Востока. Один из пунктов повестки - поиск советских вооружений для Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Издание отмечает, что администрация Байдена не хочет, чтобы на президента Украины Владимира Зеленского оказывалось давление для переговоров с Российской Федерации. По некоторым оценкам, военные поставки в Украину продлятся как минимум до второго квартала 2023 года.

NYT отмечает, что ранее Вашингтон призывал другие страны предоставить Украине запасы оружия советского производства, с которым ее военные более знакомы. Этот пункт будет одним из важных в повестке визита Байдена на Ближний Восток, где он встретится с лидерами арабских стран, которые в свое время получали оружие от СССР.

"Есть большой запас, но явно ощущается, что следующие шесть месяцев будут действительно критическими. В следующие полгода мы обнаружим, что одна или обе стороны слишком устали и будут искать выход", - подчеркнул президент Чикагского совета по глобальным вопросам и бывший посол США в НАТО Иво Даалдер.

Кроме того, по данным NYT, Байден пытается убедить Бразилию, Китай, Индию и другие страны, которые не присоединились к кампании по изоляции России, в том, что США и Украина открыты для урегулирования путем переговоров, но без территориальных уступок.

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