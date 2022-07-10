В съемной квартире что-то сломалось или протекает – кто платит: арендатор или хозяин? 4 10.07.2022, 16:36

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Есть несколько важных нюансов.

При съеме квартиры у нанимателя и собственника не возникает споров до первой поломки. Как только выходит из строя бытовая техника или дети случайно разбивают телевизор, сразу всплывает вопрос: из чьего кошелька будет оплачиваться ремонт? В проблеме разбирался myfin.by.

В каких случаях платит собственник?

Найм жилого помещения аналогичен аренде имущества, поэтому общие нормы по этому вопросу журналисты искали в Гражданском кодексе. Статья 583 устанавливает, что арендодатель отвечает за недостатки имущества, которые препятствуют пользованию этим имуществом, даже если во время заключения договора аренды он не знал об этих недостатках.

Это значит, что собственник несет ответственность за неисправную технику, мебель и другие крупные поломки в квартире, которые могут помешать комфортной жизни арендатора. Если жилец только заехал в квартиру и вдруг обнаружил сломанный диван или стиральную машинку, а хозяин квартиры ни о чем таком во время заключения договора не упоминал, то арендатор вправе требовать:

- соразмерного уменьшения арендной платы;

- устранения арендодателем поломки имущества;

- компенсации потраченных средств на ремонт;

- досрочного расторжения договора аренды.

Если до заключения договора арендодатель заранее предупредил потенциальных жильцов о поломках в квартире, наниматель не может предъявлять никаких претензий.

Согласно 587-й статье Гражданского кодекса, на собственнике также лежит обязанность производить капитальный ремонт в квартире, например ровнять полы и стены, менять инженерные коммуникации и т.д.

Если хозяин квартиры отказывается делать капитальный ремонт за свой счет, арендатор имеет право требовать уменьшения размера арендной платы и расторжения договора. Есть еще одна опция для арендаторов: можно отремонтировать жилье самостоятельно и через суд взыскать с собственника потраченные деньги или зачесть эту сумму в счет арендной платы.

Статья 55 Жилищного кодекса предусматривает, что наймодатель обязан устранять за свой счет повреждения, которые возникли из-за неисправности конструктивных элементов, инженерных систем не по вине нанимателя.

В каких случаях платит жилец?

В 587-й статье Гражданского кодекса сказано, что жилец обязан беречь арендованное имущество, производить за свой счет текущий ремонт. Согласно 55-й статье Жилищного кодекса, за повреждение имущества, произошедшее по вине жильцов, несут ответственность сами жильцы. Если, например, ребенок нанимателя сломал телевизор или в ходе ненадлежащего пользования арендатор сломал стиральную машину, то он обязан профинансировать ремонт бытовой техники.

Здесь важно помнить: если предмет изначально был передан жильцу в неисправном состоянии (при заселении), то ответственность за ремонт лежит на хозяине квартиры.

Как избежать конфликтов?

Если собственник и жилец не могут определить, в результате чего произошла поломка вещи и кто виноват, либо каждый из них настаивает на вине другого, то можно обратиться за экспертизой по определению имущественного ущерба. Специалисты определят причину поломки и, как следствие, установят, кто виноват. Если же и после экспертизы стороны не могут прийти к консенсусу, то следует обратиться в суд.

Чтобы избежать подобных конфликтов, ответственность за повреждение имущества в период проживания следует расписать в договоре найма жилого помещения. Стороны вправе предварительно договориться, кто будет компенсировать ущерб и в каких случаях.

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