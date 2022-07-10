Названы самые полезные продукты для перекуса 10.07.2022, 16:41

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Специалисты также перечислили оптимальное время для перекусов.

Диетолог Сьюзи Баррелл перечислила отрезки времени для перекусов и полезные продукты, способные устранить чувство голода. По словам специалиста, обычно у человека возникает потребность в пище к 11.00. Поэтому необходимо плотно завтракать, а затем перекусить чем-то полезным в 10.30.

«Употребляя слишком мало калорий в начале дня, вы не только провоцируете появление чувства голода уже поздним утром, но и рискуете переесть в течение дня», — рассказала Баррелл.

Следующее время, когда возникает непреодолимое желание что-нибудь съесть, — это период между 15.00 и 16.00. Эксперт предлагает выбирать для перекуса продукты, богатые протеином: орехи или хумус с рисовыми хлебцами.

Самый опасный момент, по словам диетолога, возникает через два часа после ужина. Чаще всего в это время люди перекусывают чем-то вредным. По мнению специалиста, лучше съесть вечером кусочек темного шоколада, одно печенье или немного мороженого.