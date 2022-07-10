закрыть
10 июля 2022, воскресенье, 18:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Названы самые полезные продукты для перекуса

  • 10.07.2022, 16:41
  • 3,164
Названы самые полезные продукты для перекуса

Специалисты также перечислили оптимальное время для перекусов.

Диетолог Сьюзи Баррелл перечислила отрезки времени для перекусов и полезные продукты, способные устранить чувство голода. По словам специалиста, обычно у человека возникает потребность в пище к 11.00. Поэтому необходимо плотно завтракать, а затем перекусить чем-то полезным в 10.30.

«Употребляя слишком мало калорий в начале дня, вы не только провоцируете появление чувства голода уже поздним утром, но и рискуете переесть в течение дня», — рассказала Баррелл.

Следующее время, когда возникает непреодолимое желание что-нибудь съесть, — это период между 15.00 и 16.00. Эксперт предлагает выбирать для перекуса продукты, богатые протеином: орехи или хумус с рисовыми хлебцами.

Самый опасный момент, по словам диетолога, возникает через два часа после ужина. Чаще всего в это время люди перекусывают чем-то вредным. По мнению специалиста, лучше съесть вечером кусочек темного шоколада, одно печенье или немного мороженого.

популярное за неделю

Мнение

На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников
Предзакатное над болотом
Предзакатное над болотом Ирина Халип
Евреям из России нужно уезжать
Евреям из России нужно уезжать Леонид Невзлин
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко «Европейская правда»