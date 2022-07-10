закрыть
10 июля 2022, воскресенье, 18:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Бресте перевернулась машина скорой помощи

1
  • 10.07.2022, 16:57
  • 2,874
В Бресте перевернулась машина скорой помощи

Есть пострадавшие.

На улице Московской в Бресте в результате аварии перевернулась карета скорой помощи, сообщает «Виртуальный Брест».

Авария произошла на улице Московскойпов направлению к Кобринскому мосту. Предположительно скорая столкнулась с автомобилем Ford. «Он стоит рядом помятый», сообщает издание.

Движение по улице сейчас затруднено. На месте работают медики, сотрудники ГАИ и МЧС.

Судя по видео, опубликованному на сайте издания, есть как минимум двое пострадавших.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников
Предзакатное над болотом
Предзакатное над болотом Ирина Халип
Евреям из России нужно уезжать
Евреям из России нужно уезжать Леонид Невзлин
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко «Европейская правда»