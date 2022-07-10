В Бресте перевернулась машина скорой помощи 1 10.07.2022, 16:57

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Есть пострадавшие.

На улице Московской в Бресте в результате аварии перевернулась карета скорой помощи, сообщает «Виртуальный Брест».

Авария произошла на улице Московскойпов направлению к Кобринскому мосту. Предположительно скорая столкнулась с автомобилем Ford. «Он стоит рядом помятый», сообщает издание.

Движение по улице сейчас затруднено. На месте работают медики, сотрудники ГАИ и МЧС.

Судя по видео, опубликованному на сайте издания, есть как минимум двое пострадавших.

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