Украинские морпехи показали, как используют британские броневики Mastiff на фронте 1 10.07.2022, 17:09

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Броневик может перевозить восемь бойцов и двух членов экипажа.

Украинские защитники используют на фронте бронемашины Mastiff. Морпехи показали, как применяют британские броневики во время выполнения боевых задач.

Защищенная патрульная машина Mastiff является разновидностью MRAP Cougar HE, которая адаптирована к требованиям британской армии.

Броневик может перевозить восемь бойцов и двух членов экипажа. Mastiff развивает максимальную скорость до 90 км/ч, может быть вооружен пулеметами от 7,62-мм до 12,7-мм или 40-мм автоматическим гранатометом.

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