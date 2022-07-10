Истории белорусов, которые получили итальянские «шенгены» 1 10.07.2022, 17:19

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Некоторым дали визы сроком на пять лет.

Пока одни безуспешно «ловят» даты на национальные польские визы, другие пробуют иные варианты получить шенгенскую визу — например, туристический. Devby.io собрал несколько кейсов про «шенген» для белорусов.

«Пытался „ловить“ даты для другого человека, в лучшем случае доходил до календаря»

- где подавался: в Минске через ВЦ Италии

- как: самостоятельно

- когда: запись — в конце марта, подача — в апреле

- срок визы: на 5 лет

Получил визу в итальянском ВЦ. Записывался, если не ошибаюсь, в середине или в конце марта — тогда даты были, но запись уже велась на вторую половину апреля.

Параллельно «ловил» даты в испанский ВЦ, пока туда ещё записывали, — но безуспешно, и готовил документы. Я заказал выписки со счёта и справку о движении средств на карте, купил билеты туда-обратно, плюс к документам приложил приглашение, которое мне сделал близкий родственник.

В итоге во второй половине апреля получил визу — бесплатную на 5 лет (предыдущая была польская — на 3,5 года, но 2,5 из них пришлись на пандемию).

Потом уже, в мае, я пытался «ловить» даты в итальянский ВЦ для другого человека, но в лучшем случае доходил до календаря. Нажимал на зелёные слоты — и видел, что они уже разобраны. А в конце мая сайт просто сразу выдавал: дат нет. В итоге мой приятель сделал визу через другое посольство.

«Записывался пару месяцев назад в посольство Италии — это было несложно»

- где подавался: в Минске через ВЦ Италии

- как: самостоятельно

- когда: запись — 2 месяца назад, подача — в июне

- срок визы: на 1 год, срок пребывания — 90 дней

Получил туристическую визу в посольстве Италии в Минске, записывался пару месяцев назад — это было несложно. Сама виза стоит у меня в паспорте с 18 июня.

Позже я «ловил» даты для своих родственников — и вот это уже было труднее, так как сайт работает нестабильно: открываешь дату — и оказывается, что информация уже неактуальна, даты нет.

Хоть и не с первой попытки, я записался на конец июля. Но из-за глюков на сайте запись оформлена на моё имя. Когда я был в посольстве, я видел, что некоторые люди проходят по одной записи всей семьёй — не только тот, кто записан, но и его ближайшие родственники. Так что я просто ещё раз схожу в посольство со своими близкими.

«Купила автобусный тур в Италию, и осталась до окончания срока визы»

- где подавалась: в Минске через ВЦ Италии

- как: через туроператора

- когда: запись — в середине апреля, подача — 24 мая

- срок визы: на месяц со сроком пребывания 15 дней

— Я подавалась через оператора. Купила девятидневный автобусный тур в Италию, рассчитывала, что посольство откроет визу хотя бы на год, но, увы, — выдали на месяц (срок пребывания в стране — 15 дней).

Я поехала в тур, но не стала возвращаться с группой, а осталась в Европе — и приехала в Минск в последний день действия визы.

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