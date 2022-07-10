Блинкен: Блокада украинских портов Россией - один из факторов кризиса в Шри-Ланке 1 10.07.2022, 17:42

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Энтони Блинкен

Массовые протесты могут повториться и в других странах.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в воскресенье, что блокада украинских портов Россией, вероятно, стала одним из факторов протестов в Шри-Ланке. Он опасается, что это может повториться и в других местах, пишет AFP (перевод — liga.net).

"Мы наблюдаем проявления влияния российской агрессии везде. Она могла повлиять на ситуацию в Шри-Ланке, но мы озабочены последствиями по всему миру", — сказал Блинкен журналистам в Таиланде.

Глава Госдепа заявил, что даже такие сельскохозяйственные страны, как Таиланд, испытывают влияние блокады, потому что цены на удобрения поднялись до неба.

"При отсутствии удобрений на следующий год урожайность снизится, а цены потенциально возрастут", — подчеркнул Блинкен.

Протесты в Шри-Ланке начались на фоне глубокого экономического кризиса, что привело к дефициту продовольствия и горючего. 9 июля протестующие захватили президентский дворец, требуя отставки Раджапаксы.

После охвативших страну протестов президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса пообещал, что сложит полномочия 13 июля. Премьер Ранил Викрамассингхэ также собирается покинуть пост, когда будет сформировано новое правительство.

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