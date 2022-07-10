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Опубликован рейтинг самых дорогих для жизни городов мира

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  • 10.07.2022, 17:53
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Опубликован рейтинг самых дорогих для жизни городов мира

На каком месте Минск?

Аналитики исследовательского портала Numbeo подсчитали стоимость жизни в крупнейших городах мира по итогам первого полугодия 2022 года. Минск по дороговизне оказался ближе к концу списка (но и по покупательной способности его жителей тоже). Результаты исследования опубликованы на сайте сервиса, пишет zerkalo.io.

Для расчета стоимости жизни эксперты оценивали аренду жилья, стоимость продуктов, коммунальных услуг и транспорта, цены в ресторанах и покупательную способность местных жителей (то есть сколько товаров и услуг можно приобрести за среднюю зарплату в городе).

Индекс стоимости жизни рассчитывается по Нью-Йорку: его показатели признаны стандартом и принимаются за 100%.

В подборку Numbeo вошли 510 городов мира. На первом месте в рейтинге с индексом 145,98 расположилась столица Бермудских островов Гамильтон: это значит, жизнь там в полтора раза дороже, чем в Нью-Йорке. С 2-го по 7-е места заняли города Швейцарии (Базель, Цюрих, Цуг, Лозанна, Берн, Женева), а последние три места достались американским Гонолулу, Санта-Барбаре и Нью-Йорку.

Минск с индексом стоимости жизни 27,62 оказался на 476-м месте. А индекс покупательной способности его жителей равен 30,5, то есть за среднюю минскую зарплату можно купить на 70% меньше товаров и услуг, чем за зарплату в Нью-Йорке. По этому показателю он оказался на 432-й позиции.

Из столиц соседних стран дороже всего жить в Москве — она заняла в рейтинге 287-е место. Рига — на 292-й позиции, Вильнюс — на 307-й, Варшава в списке на 359-й строчке, Киев — на 407-й.

Столица Казахстана Нур-Султан находится в рейтинге строчкой выше, чем Минск (475), столица Кыргызстана Бишкек — на одну позицию ниже (477).

Популярные у белорусских айтишников Ереван и Тбилиси стоят в рейтинге на 353-м и 393-м местах соответственно.

Замыкает список самых дорогих городов пакистанский Пешавар (510).

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