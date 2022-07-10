Какой будет погода на следующей рабочей неделе? 10.07.2022, 18:43

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Прогноз синоптиков.

Следующая неделя будет прохладной и дождливой. Но к выходным погода наладится. Об этом рассказал синоптик Дмитрий Рябов.

— В середине уходящей недели на смену жаркой и знойной погоде пришла долгожданная прохлада. Двигаясь с юго-запада через Беларусь, циклон не только принес понижение температуры, но и ливни, грозы и порывистый ветер, — объясняет Рябов. — Циклонические вихри продолжат удерживать умеренно теплую, но по-прежнему неустойчивую погоду. А это значит, что без дождей и гроз не обойдется. Зонтики далеко не прячем.

По словам Рябова, в начале недели ожидается ненастная погода. Скажется влияние активного южного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Двигаясь с юга вдоль наших восточных границ, они принесут дожди и грозы. Ветер северо-западный, умеренный. При грозах — порывистый. Влажность — 90%. Утром непродолжительные слабые туманы и видимость до километра.

В ночь с воскресенья на понедельник ожидается +15…19°C градусов, днем в понедельник, 11 июля, — +14…20°C, во вторник, 12 июля, — от +12 °C по северо-западу, до +19°C по юго-востоку.

— В середине недели погодные условия продолжит определять циклон с центром над севером Беларуси, — продолжает Рябов. — Пройдут кратковременные дожди. Сохранится большая вероятность гроз. Под утро видимость на дорогах будет до километра. Ветер — юго-западный, умеренный, при грозах — порывистый. Влажность — до 80%.

Температура воздуха в среду, 13 июля, ночью — +10…15°C градусов. Днем воздух прогреется от +12°C по северной половине до +21°C по юго-западу.

— В начале второй половины недели на погоду окажет влияние атмосферные фронты от циклона с центром над Балтийским морем, — объясняет синоптик. — Ожидается переменная облачность. Временами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром — слабый туман, видимость до километра. Влажность — до 80%. Ветер западный, умеренный. При грозах — порывистый.

В четверг ночью ожидается +12…18°C, днем — +19…23°C. В пятницу днем — +18…23°C.

Предварительно, на следующих выходных атмосферными процессами станет управлять погожий обширный антициклон. Он принесет улучшение погодных условий. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Влажность — до 70%.

— Под утро — слабый туман и видимость до километра. Ночью +10…15°C. Днем в субботу — +17…23°C, в воскресенье — от +14°C по северо-востоку до +22°C по западу, заключает Рябов и добавляет: — Помните, что абсолютно верными прогнозы могут быть только на ближайшие пару дней.

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