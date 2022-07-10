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«Представители Путина полутайными и тайными каналами пытаются выходить на США и Европу»

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  • 10.07.2022, 18:48
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«Представители Путина полутайными и тайными каналами пытаются выходить на США и Европу»

Россию отделили от технологий и реального экспорта.

Экс-министр иностранных дел Украины, дипломат Павел Климкин рассказал nv.ua, что российский диктатор Путин стремится к переговорам и ищет собеседников на Западе.

«В быстроразвивающемся мире они (Россия - ред.) [отделены] от технологий, от реального экспорта и от многих других вещей, поэтому Путин очень желает и жаждет переговоров. Представители Путина разными полутайными и тайными каналами пытаются выходить на США, на Европу и говорить: „Давайте договоримся каким-то образом. Это будет выгодно и для нас, и для вас“. Пугают энергетическим, продовольственным кризисом и еще многим», — отметил Климкин.

По мнению дипломата, Путин еще больше на необходимости переговоров сфокусируется осенью, поскольку тогда будет для него самый лучший момент – произойдет всплеск цен на энергоносители и продовольствие.

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