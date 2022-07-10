Сын Сергея Михалка ремонтирует разрушенные дома под Киевом 3 10.07.2022, 19:02

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В Киев Павел переехал в августе 2020-го года.

Музыкант Павел Михалок на момент начала войны жил в Украине. Теперь он остается там волонтером, передает «Белсат».

В Киев Павел переехал с 17 августа 2020 года вместе с коллегами из группы «Ляпис 98».

«После выборов начались массовые гонения на музыкантов, членов группы. Массовые хапуны моих друзей. Это было противно, страшно, чувствовалось бессилие и безнадежность. Очень подламывало выйти на какой-то протест, просто под лопатками чесалось. В разработке силовиков я был постоянно», — рассказывает Павел.

В Киеве он работал с отцом Сергеем Михалком. Сначала был просто музыкантом в группах, после директором и тур-менеджером.

За день до начала войны Павла предупредили.

«Ребята-атошники, фанаты «Брутто» позвонили около 9 вечера и сказали, что в России полная боевая готовность и завтра в 5 утра 50 на 50, что нападут», — вспоминает он.

Теперь музыкант с волонтерами организации «Район №1» помогает восстанавливать здания в украинских городах. Недавно они ездили в Гостомель — ремонтировать почту.

«Украина меня встретила сердечно, дала работу, дала убежище, знакомства, друзей, любовь я здесь свою встретил — белоруску, мы с ней были друзьями, а здесь в Киеве закрутились отношения, — объясняет парень, почему пошел волонтером.

— Я был всю жизнь довольно аполитичным человеком. Меня не интересовали события на Донбассе, меня не интересовали особенно другие войны. Урок истории был не самый мой любимый в школе. А когда начались нагнетания о войне, что Россия вторгнется на территорию Украины, меня все это очень заинтересовало».

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