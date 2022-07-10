Как белоруска, вопреки всему, превратила рукоделие в прибыльный бизнес 1 10.07.2022, 19:18

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Вязание в жизни Натальи появилось случайно.

Вязать реалистичные яблоки, тыквы, пельмени, сосиски и другую еду Наталья начала примерно 3 года назад. Девушка работала учителем в сельской школе, когда одна из учениц познакомила ее с новым хобби. История могла закончиться на этапе увлечения, если бы не вмешался случай. Myfin.by узнал, как у Натальи получилось превратиться из учительницы в профессиональную мастерицу и сколько девушка зарабатывает на вязаной еде.

«Влюбилась в вязаную еду с первого взгляда»: как все начиналось

Вязание в жизни Натальи, можно сказать, появилось случайно. По образованию она педагог: в свое время окончила Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина по специальности «учитель биологии и химии». После учебы отправилась на отработку в сельскую школу в Брестском районе. Там и проснулся интерес к рукодельному творчеству, в первую очередь вышивке:

– Как вышивать крестиком, показала ученица из моего класса. Мне так понравился процесс, что вскоре втянулась и стала изучать новые техники – до сих пор дома лежит много специализированных журналов. Попутно меня интересовали и другие виды рукоделия, такие как вязание, валяние, изготовление игрушек из фетра.

Однако вскоре Наталья ушла в декрет. После рождения ребенка о хобби пришлось забыть, так как на него элементарно не хватало времени. Женщина уже подумала, что рукоделие осталось в прошлом. Этим история действительно могла закончиться, но все изменил случай.

– В детском саду у сына было первое родительское собрание. После всех организационных вопросов воспитательница неожиданно спрашивает: «Кто умеет вязать?» Хоть на тот момент мной было связано буквально три рядка в жизни, я понимала, что технически могу вязать, и подняла руку.

Когда меня начали расспрашивать, что конкретно я вяжу, то даже не знала, что и ответить. В итоге воспитательница попросила связать что-нибудь красивое для выставки и в качестве примера прислала фото вязаной еды. И тут случилась любовь с первого взгляда.

Мне настолько концепция показалась интересной, что я сразу загорелась идеей реализовать что-то подобное и еще несколько часов просматривала в интернете картинки с вязаной едой. После нескольких дней размышлений Наталья решила, что будет вязать большой торт.

А так как опыта создания подобных изделий у нее не было, купила схему у одной российской мастерицы и стала пробовать.

– Честно говоря, намучилась с ним прилично. На всю работу у меня ушло несколько месяцев, и в конце уже хотелось поскорее все сделать и отдать, чтобы меня больше не трогали. Но сам процесс вязания и создания чего-то нового мне пришелся по душе. А когда получила лестные отзывы от родителей и администрации садика за свой торт, то твердо решила, что нужно продолжать и превращать свое увлечение в средство заработка. Я всегда хотела найти такую работу, которая позволяла бы уделять достаточно времени ребенку, была любимой и приносила деньги. И я подумала, что вязание еды может в себе все это воплотить.

Торговля на городских ярмарках, продажи через Instagram – что дальше?

Первым шагом на пути к достижению своей мечты стала покупка мастер-классов по вязанию у российских мастериц, с помощью которых Наталья научилась вязать различные продукты: овощи, фрукты, рыбу, грибы, бутерброды, яичницу, пиццу и многое другое.

Набравшись опыта и расширив ассортимент, девушка решила идти со своими изделиями в народ:

– Начинала с городских ярмарок в Бресте, но моим, можно сказать, главным дебютом стало участие в выставке-ярмарке авторских изделий «Млын». С вязаной едой я там была одна, поэтому вызывала интерес: люди подходили, спрашивали, а что это такое, для чего, и многие по итогу покупали своим детям и внукам мои изделия. Так через сарафанное радио пошли первые продажи. Появились и постоянные клиенты. У некоторых уже дети выросли, но они все равно приходят поздороваться и что-то покупают, чтобы сделать мне приятно. Это очень вдохновляет.

Попутно с ярмарками у Натальи активизировались продажи через аккаунт в Instagram, куда приходили клиенты из офлайн-торговли и их знакомые. Не вложив в продвижение страницы в соцсети ни одной копейки, женщина на данный момент собрала около 1 000 подписчиков.

Однако белорусским рынком Наталья решила себя не ограничивать и вскоре открыла магазин на международной площадке по продаже изделий ручной работы Etsy:

– Признаться, заходить туда было довольно трудно. Покупала себе курсы и по открытию магазина, и по продвижению, чтобы выстроить систематическую работу: правильно подбирать теги и названия, составлять описание листингов, продумывать ассортимент и многое другое. Усложнял ситуацию тот факт, что я не знаю английского языка, а все общение с потенциальными покупателями строится на нем. Но трудности меня еще только больше мотивировали.

И в итоге все получилось. Наталье стали поступать заказы из разных стран, а вскоре количество продаж за рубежом перевесило обороты в Беларуси:

– Мои изделия активно покупали люди из США, Франции, Швейцарии и других европейских стран. Причем брали наборами, по несколько штук. Там ценят такие ручные изделия, так как с их помощью можно учить детей цветам, показывать, как выглядит тот или иной продукт, ведь я все делаю в натуральную величину и как можно реалистичнее. Так что заказов, как и постоянных клиентов, было очень много. Особенно активно брали на праздники: Рождество, Новый год, Пасху. Однако из-за обострения конфликта в Украине Etsy отключили продавцов из Беларуси и России от своей платформы. Надеюсь, что это временно.

«На вязании можно неплохо заработать, на среднюю зп по стране точно хватит»

Несмотря на то что большую часть времени Наталья посвящала развитию магазина на Etsy, она не забывала и про белорусский рынок:

– Всегда жила по принципу, что нельзя складывать все яйца в одну корзину, поэтому продолжала находить новых клиентов в Беларуси. И, как показало время, это было верное решение. Несмотря на закрытие магазина на Etsy, вязаная еда от Натальи все равно продается, и продаже неплохие. Да, не в таких объемах, как было раньше, но на среднюю зарплату по стране заработать можно.Чтобы снизить себестоимость и цену для покупателя, немного уменьшила размер изделий, что позволило увеличить оборот на нашем рынке.

Что касается стоимости изделий Натальи, то разбежка серьезная: от 50 копеек за одну ягоду до 146 рублей за большие наборы овощей. В среднем один овощ/фрукт/гриб стоит в районе 5-7 рублей.

– Если говорить о расходах, то это в первую очередь мастер-классы, средняя цена которых сейчас – около 300 российских рублей за курс (около 12 белорусских рублей). Плюс материал: пряжа из полухлопка (сейчас один 50-граммовый моток стоит около 4 белорусских рублей) и наполнитель (1 кг холлофайбера стоит 15-20 белорусских рублей). К примеру, из 50-граммового мотка бордового цвета и половины 50-граммового мотка зеленого цвета можно связать 4 свеклы. Так как я ремесленник, то раз в год плачу ставку ремесленного сбора, которая сейчас составляет 2 базовые величины.

Несмотря на все сложности, свое любимое дело Наталья забрасывать не собирается. Более того, женщина уверена, что даже если работать исключительно на белорусский рынок, на вязании можно неплохо зарабатывать:

– Одно могу сказать точно: сегодня, если уделять вязанию должное внимание, делать качественные и оригинальные изделия, уметь продавать, то возможно зарабатывать на комфортную жизнь в Беларуси, особенно если получится реализовывать изделия за границу. Но и не выходя за пределы белорусского рынка можно спокойно иметь среднюю зарплату, – заключает Наталья.

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