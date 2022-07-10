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«Заплатила где-то $94, и агентство стало «ловить» для меня даты»

  • 10.07.2022, 19:41
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«Заплатила где-то $94, и агентство стало «ловить» для меня даты»

Белоруска рассказала, как делала визу в визовом центре Италии.

Белоруска рассказала devby.io, как ей удалось получить шенгенскую визу.

«Заплатила где-то 250 рублей, и агентство стало „ловить“ для меня даты»

- где подавалась: в Минске через ВЦ Италии

- как: с помощью агентства, стоимость услуги — 250 рублей

- когда: запись — 1 апреля, подача — 25 мая

- срок визы: на полгода

— В марте я поддалась общей панике и решила, что мне срочно нужна виза. Нашла в Instagram агентство, заплатила где-то 250 рублей, и оно стало «ловить» для меня даты в испанский визовый центр.

1 апреля он закрылся — и в этот же день специалист агентства написал, что есть даты в итальянском центре, спросил, согласна ли я подаваться в мае. Я согласилась — меня зарегистрировали на 25 мая. Агентство подготовило нужные брони и анкету, с меня была выписка со счёта и справка о зарплате.

В анкете в качестве запрашиваемого срока мы указали 1 год, визу дали на полгода. Паспорт я забрала 6 июня.

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