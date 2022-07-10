Ученые назвали самый полезный напиток для здоровья глаз 1 10.07.2022, 19:43

2,160

В этом напитке содержится специфическое вещество.

Исследователи из Медицинской школы при Вашингтонском университете (США) сообщили о своем открытии – красное вино, кроме всех своих уже известных полезные свойств, помогает сохранить зрение человеку, пишет medicina.ua.

Ученым удалось обнаружить в составе красного вина ресвератрол – специфическое вещество, которое способно предупреждать развитие некоторых заболеваний зрения, которые могут в итоге привести к необратимой слепоте. Также это вещество было обнаружено в чернике и арахисе.

Лечебный же эффект ресвератрола заключается в возможности предупреждать развитие повреждений кровеносных сосудов сетчатки, т.е. выступать в роли профилактического средства.

Ученые продолжают дальше свои исследования, с помощью которых хотят установить суточную дозу вещества, которая сможет оказать профилактический и лечебный эффект не только при заболевания органа зрения, но и при сердечно-сосудистых заболеваниях и некоторых видах рака.

Употребляя красное вино, а также внеся в рацион чернику и арахис, пациенты смогут избежать уколов. К слову, ученые начали разрабатывать препараты, куда будет входить ресвератрол.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».