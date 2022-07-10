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ВСУ назвали потери россиян от сегодняшнего удара по базе Росгвардии под Херсоном

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  • 10.07.2022, 19:59
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ВСУ назвали потери россиян от сегодняшнего удара по базе Росгвардии под Херсоном

Уничтожены четыре склада с боеприпасами в разных районах области.

В результате удара по российским позициям под Херсоном противник понес потери в живой силе и технике. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг".

Сообщается, что ракетно-артиллерийские подразделения поразили пункт управления Росгвардии под Херсоном и уничтожили четыре склада с боеприпасами в разных районах области.

"Подтвержденные потери противника составляют 15 рашистов и свыше 60 единиц техники, среди которых 57 - это бронированная и автомобильная техника, в том числе командно-штабные машины, которые были уничтожены в Чернобаевке, и автомобильная техника, уничтоженная на вражеских позициях вдоль линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

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