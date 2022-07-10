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«Жена не может с апреля найти работу после выхода из декрета»

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  • 10.07.2022, 20:10
  • 4,586
«Жена не может с апреля найти работу после выхода из декрета»

Что происходит с белорусским рынком труда?

«Вечерний Бобруйск» опубликовал крик души читателя:

– Моя супруга не может с апреля найти работу после выхода из декрета. Она по образованию продавец. Причина банальна – трое детей, одному из которых 3 года. Работодателей кандидатура молодой мамы не устраивает. Открыто об этом не говорят, хотя были случае, когда отвечали: «Ну у вас же дети маленькие...». И это проблема не только моей жены, у нашей знакомой похожая ситуация: у нее один маленький ребенок и ее не хотят никуда брать на работу. У нас же как: 20 лет – неопытный, 40, 50 лет – старый. А как людям работать, как жить? Как детей кормить, платить за детский сад?

Да и сам я сколько слышал, что работодатели не хотят идти навстречу молодым матерям. Например, разрешить им приходить чуть позже, после того, как они в садик завели ребенка. Поэтому, женщинам приходится увольняться. Не у всех же есть бабушки, да и не должны детей воспитывать бабушки.

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