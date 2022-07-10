На Москву и Подмосковье обрушился мощный ураган с градом 9 10.07.2022, 20:13

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Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Видеофакт.

В Москве и Подмосковье бушует ураган. В столице три человека получили ранения — их придавило деревьями, передает news.ru.

Так, дерево упало на девушку, сидевшую в кафе в саду Эрмитаж, другая пострадала в тот момент, когда прогуливалась по Подольской улице. Первой оказывают помощь медики, вторую без сознания госпитализировали в больницу.

Третьим пострадавшим стал 50-летний мужчина. На него упало дерево в районе улицы Правды. Медики диагностировали у него травму головы и доставили в больницу.

Позднее в Балашихе в результате урагана пострадал отец и ребенок — на них тоже упало дерево. Обоих пришлось госпитализировать.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сильный дождь с грозой и штормовым ветром привел к смерти человека в Москве.

Жители Каширы, Видного, Подольска, а также различных районов Москвы сообщили о порывистом ветре и граде. Так, на Нижегородской улице из-за непогоды сорвало часть крыши дома — она придавила несколько автомобилей. На месте работают спасатели.

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