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В Беларуси медицина и образование теряют все больше работников

  • 10.07.2022, 20:26
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В Беларуси медицина и образование теряют все больше работников

За пять месяцев из здравоохранения уволились почти 17 тысяч человек.

По итогам 5 месяцев 2022 года организации образования приняли на работу 22,2 тысяч человек, а уволили 27,8 тысяч, пишет thinktanks.by. Таким образом, на чистой основе отток кадров из отрасли составил 5,6 тыс. человек.

Соотношение принятых и уволенных работников образования в январе-мае составило 79,8%, то есть 798 принятых на каждую 1000 уволенных.

Организации здравоохранения приняли на работу 12,8 тыс. человек, а уволили 16,6 тыс. На чистой основе отток кадров из отрасли составил 3,8 тыс. человек.

Соотношение принятых и уволенных медработников в январе-мае составило 76,8%, то есть 768 принятых на каждую 1000 уволенных.

Статистика охватывает организации со среднесписочным персоналом 16+ человек.

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