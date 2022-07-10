Новак Джокович в седьмой раз выиграл «Уимблдон» 10.07.2022, 20:34

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Новак Джокович

фото: afp

Сербский теннисист одержал верх над австралийцем Ником Кирьосом в финале турнира.

Серб Новак Джокович в седьмой раз в своей спортивной карьере стал победителем Уимблдонского турнира по теннису. В воскресенье, 10 июля, он обыграл в финале престижного соревнования австралийца Ника Кирьоса, завоевав в 21-й раз чемпионский титул в турнирах «Большого шлема», пишет dw.com.

Особая интрига финала «Уимблдона»-2022 была связана с тем, что до этой встречи на корте между Джоковичем и Кирьосом сербской звезде мирового тенниса не удавалось выиграть у австралийца ни одного сета.

За матч Новак Джокович, являющийся на данный момент третьей ракеткой мира, выполнил 15 подач на вылет и допустил семь двойных ошибок. На счету Ника Кирьоса в итоге оказалось 30 подач на вылет при том же количестве двойных ошибок, что и у серба.

До рекорда Федерера - один титул

По количеству титулов «Уимблдона» Джокович догнал американского теннисиста Пита Сампраса. Рекордсменом турнира по числу титулов в одиночном разряде с восемью победами является швейцарец Роджер Федерер.

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