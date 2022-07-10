Миндовг: что известно об основателе Великого княжества Литовского? 3 10.07.2022, 20:49

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Коронация Миндовг прошла в Новогрудке в 1253 году.

6 июля 1253 года в Новогрудке короновался великий князь ВКЛ Миндовг. Из достоверных источников происхождение Миндовга неизвестно. Ливонская рифмованная хроника указывает только, что отец Миндовга был могущественным королем, пишет planetabelarus.by.

Впервые Миндовг упомянут среди литовских князей в Литовско-Волынском договоре 1219 года: «Божиимъ повелениемъ прислаша князи Литовьскии к великои княгини Романовои и к Даниловои и к Василкови миръ дающи бяхо же имена Литовьскихъ князеи се старшии Живинъбоуд Довьят Довспроункъ брат его Мидогъ брат Давьяловъ Виликаил а жемоитскыи князъ Ердивилъ Выконтъ а Роушьковичевъ Кинтибоутъ Вонибоутъ Боутовит Вижеикъ и сын его Вишли Китени Пликосова а се Боулевичи».

В 1246 году в Густынской летописи упоминатся крещение князя по православному обряду для принятия княжения в Новогрудке. А в 1251 году Миндовг был крещен по латинскому обряду.

6 июля 1253 года Миндовг и его жена были коронованы папой Иннокентием IV в Новогрудке как литовские король и королева. Новогородским князем становится сын Миндовга – Войшелк.

После коронации Миндовга средневековая Литва стала равной среди прочих христианских королевств Европы. Вместе с тем, до сих пор доподлинно неизвестно, короновался Миндовг в Новогрудке, или это событие произошло в другом месте?

Известный польский историк XVI века Мацей Стрыйковски писал в одной из своих работ, что коронован Миндовг был в литовской Кернаве, но позже почему-то изменил свое мнение, и в последующих работах неизменно отдавал приоритет Новогрудку.

Есть несколько аргументов в пользу этой версии. С коронацией Миндовга связывают найденный в Новогрудке и хранящийся в Эрмитаже «кубок св. Ядвиги». Согласно легенде, эти кубки принадлежали св. Ядвиге Силезской (1174-1243) и использовались для коронации, в них вода превращалась в вино. Сегодня в мире известно 14 таких кубков, и иногда их сравнивают с Чашей Грааля.

Миндовг правил 15 лет, и все эти годы были наполнены постоянными военными конфликтами и борьбой за земли. В результате заговора в 1264 (1265) году первый литовский король был убит.

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