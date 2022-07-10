Около 500 оккупантов стреляли в беспилотник: оказалось, что сбили свой дрон 5 10.07.2022, 20:55

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иллюстрационное фото

137-й день Украина ведет ожесточенное сопротивление вторжению российской армии.

Российские оккупанты увидели в небе беспилотник и так испугались, что начали стрелять сразу все. Только вот потом оказалось, что они сами же сбили свой дрон. Об этом рассказал пленный оккупант украинскому журналисту Владимиру Золкину.

"Один раз мы стреляли по беспилотнику. Сбили. Как оказалось, это свой был. Человек 500, наверное, стреляли. Крикнули: "воздух". Все вышли и начали стрелять по нему. - Все разрядились? - Да. Грубо говоря по БК потратили. - Орлан свой? - Нет, не Орлан, он больше был", - рассказал пленный оккупант.

Он также отметил, что кроме этого стрелял еще два раза, чтобы проверить клинит автомат или нет. Оккупант рассказал, что у него не было масла и чистить было также нечем.

Пленный утверждает, что некоторые задумывались написать рапорта.

"Мы когда в блиндаже сидели, когда артобстрел был, мы хотели вечером рапорта написать и уехать, но чуть-чуть не успели", - добавил оккупант.

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