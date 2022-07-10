закрыть
10 июля 2022, воскресенье, 23:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как молодая семья из Минска своими руками построила очень необычный дом за $3,5 тысячи

1
  • 10.07.2022, 21:00
  • 10,382
Как молодая семья из Минска своими руками построила очень необычный дом за $3,5 тысячи

В нем нет ни одного угла в 90 градусов.

Женя и его жена не хотели жить всю жизнь в Минске, а еще не хотели строить себе обычный дом. Ребята смотрели в интернете, какие бывают варианты жилья и наткнулись на необычный… парник. Купольный.

Женя решил, что по такой технологии они и будут строить себе дом. Он все делает самостоятельно и строительство сейчас идет полным ходом.

Realt.by поговорил с Женей о плюсах и минусах такого дома, экономии на материалах и планах на будущее (а они у семьи грандиозные!). Вся история — в видео:

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников
Предзакатное над болотом
Предзакатное над болотом Ирина Халип
Евреям из России нужно уезжать
Евреям из России нужно уезжать Леонид Невзлин
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко «Европейская правда»