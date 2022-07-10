Как молодая семья из Минска своими руками построила очень необычный дом за $3,5 тысячи

Как молодая семья из Минска своими руками построила очень необычный дом за $3,5 тысячи1
- 10.07.2022, 21:00
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В нем нет ни одного угла в 90 градусов.
Женя и его жена не хотели жить всю жизнь в Минске, а еще не хотели строить себе обычный дом. Ребята смотрели в интернете, какие бывают варианты жилья и наткнулись на необычный… парник. Купольный.
Женя решил, что по такой технологии они и будут строить себе дом. Он все делает самостоятельно и строительство сейчас идет полным ходом.
Realt.by поговорил с Женей о плюсах и минусах такого дома, экономии на материалах и планах на будущее (а они у семьи грандиозные!). Вся история — в видео: