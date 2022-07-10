Сторонники создания армии Японии получили 2/3 мест в парламенте 8 10.07.2022, 21:03

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Парламент Японии

Фото: indepthconference.com

Партии, выступающие за изменение Конституции Японии, получили абсолютное большинство по итогам выборов.

Партии, выступающие за изменение Конституции Японии, получили абсолютное большинство в верхней палате парламента по итогам прошедших в воскресенье выборов.

Правящие Либерально-демократическая партия и партия "Комэйто", а также поддерживающее их по этому вопросу "Общество обновления Японии", по предварительным данным, займут две трети мест. Об этом сообщаeт svoboda.org со ссылкой на японские СМИ.

Сторонники изменений настаивают на пересмотре девятой или так называемой мирной статьи конституции. В ней говорится об отказе Японии от собственной армии и участия в войнах. Сейчас в Японии действуют Силы самообороны.

Активным сторонником изменений в Конституции Японии был бывший премьер-министр страны Синдзо Абэ, убитый на днях после покушения.

Преемники Абэ – Ёсихидэ Суга и действующий премьер Фумио Кисида неоднократно заявляли, что написанная более 70 лет назад конституция не отвечает текущим геополитическим условиям и Японии необходимо иметь собственные вооруженные силы.

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