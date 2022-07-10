В Беларуси ввели новые правила сдачи экзаменов на водительские права категории «D» и «DE»2
- 10.07.2022, 21:15
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Что изменилось?
Экзамены на право управления механическими транспортными средствами категории «D» и «DE» с 8 июля 2022 года сдаются по новым правилам. Об этом «Минск-Новости» сообщили в ГАИ Минска.
Это обусловлено вступившими в силу изменениями в постановление МВД Республики Беларусь от 22 февраля 2011 года № 67 «Об утверждении Инструкции о порядке приема квалификационных экзаменов на право управления механическим транспортным средством (за исключением колесного трактора)».
Теперь экзамены на право управления категории «D» и «DE» сдаются на транспортных средствах не менее чем с 16 местами для сидения и длиной не менее 5,9 м. Ранее принимались экзамены на автобусах длиной от 6,5 м, где имелось 17 и более пассажирских мест.
— В МЭО ГАИ ГУВД Мингорисполкома имеется возможность сдачи практического экзамена на категорию «D» на пассажирском микроавтобусе «МАЗ-281040», 2021 г.в. Стоимость услуги по предоставлению указанного микроавтобуса составляет 40 белорусских рублей, — добавили в Госавтоинспекции.