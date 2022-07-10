В российском автопроме начались многомиллиардные дефолты 7 10.07.2022, 21:38

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Санкции действуют.

Лишившись поставщиков компонентов и остановив конвейеры, российские автозаводы оказались не в состоянии оплачивать долги перед банками, пишет Finanz.

В апреле объем просроченной задолженности на предприятиях автомобильной промышленности взлетел в 18 раз относительно марта, отчитался Росстат в июньском докладе «О социально экономическом положении».

В течение одного месяца автозаводы не смогли расплатиться по кредитам и займам на 53,2 млрд рублей, увеличив общий объем «просрочки» до 56,3 млрд.

В результате автопром стал лидером по сумме невыплат перед банками среди всех отраслей обрабатывающего сектора: его дефолтные долги превысили «просрочку» металлургической, химической, деревообрабатывающей и пищевой промышленности вместе взятых.

По итогам мая выпуск легковых автомобилей в россии сократился на 96,7% — то есть в 30 раз в годовом выражении. За месяц с конвейера сошли лишь 4 тысячи машин, хотя до войны это было 100 тысяч и более.

Ранее сообщалось, что в РФ хотят возродить советские авто «Волга» и «Победа».

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