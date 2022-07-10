Названы коммунальные услуги, за которые дачникам в Беларуси можно не платить

Названы коммунальные услуги, за которые дачникам в Беларуси можно не платить2
- 10.07.2022, 21:50
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Есть несколько условий.
Замгендиректора Минского городского жилищного хозяйства Андрей Новик ответил на вопрос о том, как можно сэкономить на оплате ЖКУ летом, если человек проживает в этот время на даче.
Первое условие тут – отсутствие хозяев (нанимателей или собственников) более 10 суток дома, в месте постоянного жительства. Если такой факт имеет место, что можно рассчитывать на то, что у хозяина квартиры не возьмут оплату за вывоз мусора и газоснабжение при отсутствии индивидуальных приборов учета.
Но на слово вам не поверят – потребуются доказательства:
- Это административная процедура, после возвращения нужно обратиться с заявлением в расчетно-справочный центр, предоставить документы, подтверждающие, что человек не проживал это время в своем доме. В этом случае за ЖКУ не будет взиматься плата, - говорит Андрей Новик.
Само собой, речь тут идет не только о дачниках, но и обо всех, кто сможет документально подтвердить, что не проживал у себя дома более 10 дней.