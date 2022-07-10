Названы коммунальные услуги, за которые дачникам в Беларуси можно не платить 2 10.07.2022, 21:50

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Есть несколько условий.

Замгендиректора Минского городского жилищного хозяйства Андрей Новик ответил на вопрос о том, как можно сэкономить на оплате ЖКУ летом, если человек проживает в этот время на даче.

Первое условие тут – отсутствие хозяев (нанимателей или собственников) более 10 суток дома, в месте постоянного жительства. Если такой факт имеет место, что можно рассчитывать на то, что у хозяина квартиры не возьмут оплату за вывоз мусора и газоснабжение при отсутствии индивидуальных приборов учета.

Но на слово вам не поверят – потребуются доказательства:

- Это административная процедура, после возвращения нужно обратиться с заявлением в расчетно-справочный центр, предоставить документы, подтверждающие, что человек не проживал это время в своем доме. В этом случае за ЖКУ не будет взиматься плата, - говорит Андрей Новик.

Само собой, речь тут идет не только о дачниках, но и обо всех, кто сможет документально подтвердить, что не проживал у себя дома более 10 дней.

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