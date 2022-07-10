закрыть
10 июля 2022, воскресенье, 23:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Названы коммунальные услуги, за которые дачникам в Беларуси можно не платить

2
  • 10.07.2022, 21:50
  • 3,590
Названы коммунальные услуги, за которые дачникам в Беларуси можно не платить

Есть несколько условий.

Замгендиректора Минского городского жилищного хозяйства Андрей Новик ответил на вопрос о том, как можно сэкономить на оплате ЖКУ летом, если человек проживает в этот время на даче.

Первое условие тут – отсутствие хозяев (нанимателей или собственников) более 10 суток дома, в месте постоянного жительства. Если такой факт имеет место, что можно рассчитывать на то, что у хозяина квартиры не возьмут оплату за вывоз мусора и газоснабжение при отсутствии индивидуальных приборов учета.

Но на слово вам не поверят – потребуются доказательства:

- Это административная процедура, после возвращения нужно обратиться с заявлением в расчетно-справочный центр, предоставить документы, подтверждающие, что человек не проживал это время в своем доме. В этом случае за ЖКУ не будет взиматься плата, - говорит Андрей Новик.

Само собой, речь тут идет не только о дачниках, но и обо всех, кто сможет документально подтвердить, что не проживал у себя дома более 10 дней.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников
Предзакатное над болотом
Предзакатное над болотом Ирина Халип
Евреям из России нужно уезжать
Евреям из России нужно уезжать Леонид Невзлин
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко «Европейская правда»