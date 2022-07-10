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Что происходит на границе Беларуси с Украиной?

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  • 10.07.2022, 22:04
  • 4,440
Что происходит на границе Беларуси с Украиной?

ВСУ минируют территории на севере страны.

Вооруженные силы Украины готовятся к вероятному наступлению оккупантов со стороны Беларуси и укрепляют позиции на севере страны. Об этом сообщил командующий объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

По словам Наева, на данный момент ситуация полностью контролируется военнослужащими ВСУ, Национальной гвардии, пограничной службы и других вооруженных формирований.

Кроме того, украинские военные минируют самые опасные участки на данном направлении и обустраивают инженерные позиции.

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