«Мама превратилась в зомби и отдала незнакомцу $30 тысяч» 3 10.07.2022, 22:24

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Минчанка – о том, как телефонные мошенники развели ее семью на деньги.

Новости о телефонных мошенниках в Беларуси звучат из каждого утюга: милиция, сталкиваясь с сотнями пострадавших, предупреждает об опасности и через смс-рассылку, и озвучивая страшилки в транспорте. Но люди все равно добровольно отдают аферистам свои деньги. Как получается, что человек в здравом уме ведется на такие истории?

Как на такие разводы вообще можно повестить: «Я была в шоке. Такое не могло произойти с моей мамой»

– На позапрошлой неделе моей маме позвонил на мобильный неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и проникновенным голосом сказал, что я попала в автомобильную аварию, – рассказывает citydog.io Ольга. Она сразу поясняет: ее маме 60, у нее много хронических заболеваний, поэтому она не ездит в общественном транспорте и не слышала информации о телефонных мошенниках. А если когда-то и слышала, то уже забыла. При этом мама всегда была адекватным человеком, способным отличить правду от фейка.

– Неизвестный стал рассказывать маме, что я виновата в аварии, что из-за меня пострадал другой человек, что мне грозит тюрьма. И если мама хочет увидеть меня еще когда-нибудь в этой жизни, ей необходимо прямо сейчас, незамедлительно поучаствовать в «спецоперации по спасению моей судьбы».

Незнакомец настоятельно рекомендовал матери Ольги не класть трубку: «Если вам дорога дочь, она в ужасном состоянии, после произошедшего ДТП ей необходима срочная операция».

– Самое мерзкое: пока мошенник вливал маме в уши про «аварию» и мое состояние, параллельно в трубку якобы я молила маму о помощи. Кричала что-то вроде: «Мамочка, родная, спаси! Отдай им все деньги!»

Как она не узнала мой голос? Она мне объясняла, что «когда человек в истерике кричит, то распознать его голос практически невозможно». И здесь уже моментально вступают в игру зашкаливающие эмоции и инстинкт сохранения близкого человека.

Мама Ольги будто превратилась в зомби, отдав незнакомцу все деньги, которые на тот момент были в ее квартире, – почти 30 тысяч долларов.

– Причем 20 тысяч из них мой брат когда-то вручил ей на хранение. Не нести же в банк. Ну, вот и сохранили. Мама же «спасала свою дочь» деньгами своего сына. Ужасно и то, что мама ни разу за все время того страшного развода не набрала ни меня, ни брата, ни моих друзей, которые знали, что со мной все в полном порядке.

Лишь выполнив все условия «спецоперации»(не класть трубку, пока не придет курьер и не заберет деньги), позвонила моему другу и сообщила, что «спасла» меня после аварии. Друг только и мог вымолвить, что сейчас я сижу рядом цела и невредима.

Первым делом меня накрыл шок, я не могла двинуться с места или как-то отреагировать. Ничего: ни злости, ни других эмоций. Это же невозможно, такое не может произойти в реальности, тем более с моей мамой. Если бы она была в неадеквате – никто бы не давал ей такие деньги на хранение.

А что на это милиция?

На вызов Ольги приехала милиция, сообщив, что за последние месяцы получила в работу около 130 подобных дел, когда люди собственноручно, по доброй воле отдали кровно заработанное абсолютно чужим людям.

– Знакомые подбадривали меня: мол, курьер приходил к маме домой – его непременно разыщут по камерам! Да, иногда курьеров задерживают. Но, как я поняла из опыта других пострадавших, о чем читала на разных форумах, толку, даже если кого-то найдут, обычно немного, – признается Ольга. – Иногда заказчики, разводящие людей на деньги, сливают своих курьеров куда надо, чтобы сэкономить даже на этом. А сами при этом находятся в другой стране.

Так что я сильно не обольщаюсь. Курьер обычно лишь пешка, у него есть четко поставленная цель: отнести что-то куда-то. За это он получает свою копейку. А что происходит на самом деле и какие суммы идут в оборот, это уже не забота курьера.

И даже если представить, что курьера задержат, деньги наверняка уже окажутся очень далеко. Порой их тут же после получения переводят в криптовалюту.

Как перестраховаться?

Обратите внимание, с какого номера вам звонят. Если номер вам неизвестен, уже стоит насторожиться.

Понимая, что незнакомый человек говорит вам что-то странное про деньги и родственника, который попал в беду, важно тут же прекратить разговор и набрать номер родственника, чтобы удостовериться, что с ним все в порядке.

Вас просят не класть трубку, потому что остался последний шанс и вы боитесь его упустить? Позвоните родному человеку с городского телефона или другого мобильника.

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