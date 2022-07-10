ВСУ уничтожили шесть российских складов боеприпасов на Донбассе
- 10.07.2022, 22:27
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Украинцы 137-ой день дают мощный отпор оккупантам.
Украинские военные уничтожили 6 складов боеприпасов оккупантов на Донбассе, а также военную базу в Херсоне. Об этом сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
Так, ВСУ ликвидировали склады боеприпасов в:
- Алчевске, Луганская область;
- Шахтерске, Донецкая область;
- Чистякове (Торез), Донецкая область;
- Иловайске, Донецкая область;
- Донецке, в Киевском районе;
- Хрестовке (Кировское), Донецкая область.