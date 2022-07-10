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ВСУ уничтожили шесть российских складов боеприпасов на Донбассе

  • 10.07.2022, 22:27
  • 2,212
ВСУ уничтожили шесть российских складов боеприпасов на Донбассе

Украинцы 137-ой день дают мощный отпор оккупантам.

Украинские военные уничтожили 6 складов боеприпасов оккупантов на Донбассе, а также военную базу в Херсоне. Об этом сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Так, ВСУ ликвидировали склады боеприпасов в:

- Алчевске, Луганская область;

- Шахтерске, Донецкая область;

- Чистякове (Торез), Донецкая область;

- Иловайске, Донецкая область;

- Донецке, в Киевском районе;

- Хрестовке (Кировское), Донецкая область.

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