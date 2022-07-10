Собираем аптечку в отпуск: что с собой взять? 2 10.07.2022, 22:37

Рекомендации врача-терапевта.

Дорожная аптечка – обязательный пункт при сборе чемодана в отпуск. В случае чего все самое необходимое под рукой: не придется бегать по аптекам и пытаться объяснить, какое лекарство тебе надо. Tochka.by узнала у врача-терапевта Андрея Авдеюка, что взять с собой в дорогу, чтобы отпуск не был испорчен плохим самочувствием.

Нужный минимум

Конечно, не стоит забивать полчемодана препаратами на все случаи жизни. Но самое необходимое обязательно должно быть в дорожной аптечке – это не займет много места, но добавит спокойствия. На случай серьезного недуга, конечно, должна быть страховка, но при легком недомогании под рукой всегда лучше иметь нужные и знакомые вам препараты.

Итак, собираем аптечку:

Ваши постоянные лекарства – по рецепту и те, что необходимо принимать регулярно. Если у вас есть хронические заболевания, требующие обязательного и беспрерывного приема, обязательно рассчитайте нужное количество препаратов, которые вам понадобятся на время путешествия.

При периодических проблемах с давлением не забудьте лекарства, которые обычно вам помогают при гипертонии. Обязательно захватите тонометр, чтобы держать все под контролем!

- Cорбенты – обязательны при поездке в страны с непривычной для нашего желудка едой или водой. Они помогают при отравлении, вздутии живота, диарее.

- Препараты от аллергии. Хорошо, если не пригодятся, но лучше пусть будут: антигистаминные средства стоит взять с собой, отправляясь в незнакомую стране. Даже если вас раньше не мучила аллергия, никогда не знаешь, как организм отреагирует на укусы насекомых или новую экзотическую кухню.

- Обезболивающие. В дороге часто может разболеться голова или зуб. Пусть в аптечке будут препараты и на такой случай. Из всем известных – нимесулид, анальгин, ибупрофен.

- Кашель – нередко из-за смены климата он может появиться – не лишними будут лекарства и от него.

- Ранозаживляющие мази тоже пригодятся в аптечке, если вдруг случилась неприятность.

- Препараты от укачивания для тех, кто плохо переносит дорогу.

- Мелатонин может пригодиться, если вы меняете часовые пояса – этот "гормон сна" поможет адаптироваться в первые сутки, но принимать его стоит начать немного заранее.

- Из дополнительного – лейкопластыри, термометр (обязательно электронный, а не ртутный!), бинт, йод, средства от солнечных ожогов, лекарства от укуса насекомых (помогают, кстати, и обычные противоаллергенные).

Перед отъездом проверьте срок годности препаратов, а еще – положите инструкцию на всякий случай, чтобы рассчитать дозировку.

Базовые лекарства, как правило, не вызывают вопросов у таможенников, но список запрещенных к провозу препаратов (особенно, если у вас что-то специфическое, что отпускается по рецепту), лучше уточнить на сайте страны въезда.

Лайфхаки при сборе дорожной аптечки

Лучше всего заранее составить список необходимого и по мере заполнения аптечки или визита в аптеку вычеркивать собранное, чтобы ничего не забыть.

Лучше брать с собой лекарства в таблетках или капсулах: флакончики добавят больше веса чемодану и займут больше места, нежели блистеры. Уберите лишнюю упаковку, коробочки, чтобы облегчить отпускной багаж.

Не берите слишком много, а рассчитайте количество препаратов исходя из длительности вашего отпуска.

Лекарствами на все случаи жизни не запастись (да и не надо), но лучше взять с собой самое основное. Конечно, не раздумывая приобретайте страховку. И пусть все это в вашем путешествии вам не пригодится!

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