Зеленский приказал военным деоккупировать юг Украины 1 10.07.2022, 22:45

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Владимир Зеленский

Для этого Украина собирает миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием.

Президент Украины Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать прибрежные районы на юге, для этого Украина собирает миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Sunday Times.

Так, по словам министра, президент поручил высшему военному руководству разработать планы по освобождению временно захваченных территорий, поскольку те которые имеют жизненно важное значение для экономики страны.

"Мы понимаем, что политически это очень необходимо для нашей страны. Президент поручил верховному военному главнокомандующему разработать планы. После этого генштаб делает домашнее задание и говорит, что для достижения этой цели нам нужно "А", "Б" и "В"", — сказал он.

Также он отметил, что рассылает письма коллегам-партнерам, выполняя часть своей работы.

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