ВСУ разгромили российскую базу в Херсоне: мог погибнуть один из топ-офицеров 2 11.07.2022, 7:50

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По базе оккупантов точно отработала украинская артиллерия.

В воскресенье, 10 июля, артиллерия Вооруженных сил Украины ювелирно уничтожила базу Росгвардии в оккупированном Херсоне. Мог погибнуть один из топ-офицеров РФ, пишет unian.net со ссылкой на международное разведывательное сообщество InformNapalm.

"По неподтвержденным пока данным на этой базе мог погибнуть (или получить ранение) полковник Росгвардии Александр Нечипуренко", - говорится в сообщении.

В апреле этого года сообщество подробно рассказывала о деятельности Нечипуренка. Обычно этот полковник каждый день был активным в социальных сетях, но последний раз был в сети в российской VK вчера ночью, в 01:57. Как отмечают в InformNapalm, этот факт "косвенно может указывать на некоторые проблемы у полковника".

"Надеемся, что рашист уже на концерте у Кобзона, а если еще жив, то вероятно не имеет времени сидеть в VK, потому что на базе Росгвардии "хлопок", - иронично добавили в InformNapalm.

Александр Нечипуренко-заместитель начальника Управления Росгвардии Республики Ингушетия. По данным InformNapalm, он руководил оккупационными полицейскими подразделениями РФ на юге Украины в Запорожской области. В частности, Нечипуренко вместе с пропагандисткой Чичериной срывал украинский флаг в Энергодаре.

По имеющейся информации одной из зон ответственности и направлению работы полковника Александра Нечипуренко была организация блок-постов на оккупированной территории в Запорожской области. Под его руководством процветало насилие, мародерство, издевательства из мирных украинцев.

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