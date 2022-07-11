Рано устали 6 Юрий Касьянов

11.07.2022, 8:04

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Юрий Касьянов

На кону — вся Украина.

Заметно, что бОльшая часть общества - "народ" серьезно устал от войны. Плохие новости раздражают. Негативные прогнозы игнорируются. Сложные тексты идут вслед за российским кораблем.

Большинство готово дорого платить за мир, но только чтобы здесь и сейчас: нужны байрактары - пожалуйста, нужны дроны для ВСУ - запросто, надо пушки, танки, гаубицы - купим. На ура приветствуется западная помощь. Борисы джонсоны целуются во все интимные места. Все во имя победы. Но только чтобы война закончилась до зимы. И никаких проволочек.

Не закончится. Зима будет долгой. Война - страшной. Враг всерьез намеревается штурмовать не только Славянск-Краматорск, но и Днепр, Запорожье, Одессу, Киев...

Ставки растут как на дрожжах, кровь льется рекой, и самое время принимать правильные решения, а не ситуативные, яркие, как ночные бабочки, в надежде понравиться публике...

Страна должна стать сплошным военным лагерем, экономика должна быть переведена на военные рельсы. Круглосуточно должны производиться боеприпасы, танки, пушки, автомобили, беспилотники - все, что нужно для войны. Под ружье надо поставить не миллион, а два, три миллиона человек. Маленькая Финляндия с населением 5 млн, смогла выставить против СССР полтора - чем мы хуже?.. И есть ли у нас иной выбор?..

Накануне большой войны, за месяц, за два до широкомасштабного вторжения я предлагал, просил, умолял объявить мобилизацию, вывести войска из казарм, занять подготовленные рубежи на границе, рассредоточить склады, авиацию, бронетехнику, наглухо закупорить выход из Крыма и Чернобыльскую зону, провести эвакуацию людей с направлений удара...

В ответ слышал - "паникер!", "экономика не выдержит", "куда же мы поедем"... 24-го утром все дороги были забиты намертво - поехали, мобилизацию объявили, войска выдвинули... Но - потеряли Крым, Херсон, Мелитополь, Мариуполь, чуть не потеряли Киев...

Ничего бы этого не случилось, если бы действовали загодя. Сегодня снова время принимать трудные, правильные решения. Враг не остановится. Не надейтесь. На кону - вся Украина.

Юрий Касьянов, Telegram

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