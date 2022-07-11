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Россия останавливает главный газопровод в Европу

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  • 11.07.2022, 8:14
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Россия останавливает главный газопровод в Европу

Европа готовится к тому, что он будет остановлен навсегда.

Газопровод «Северный поток» сегодня останавливается на плановый ремонт. Он продлится до 21 июля. О ремонте было объявлено в начале месяца. На 10 дне поставки газа по данному трубопроводу в Евросоюз будут остановлены.

Единственным источником российского газа для Западной и Центральной Европы на этот период останется газопровод, идущий через Украину.

В Германии уже нормируют горячую воду и приглушают фонари, а Европа в целом собирается объявить о чрезвычайных мерах — теперь совместно, а не на уровне отдельных стран. План появится на этой неделе, сообщает BBC

«Ситуация очень серьезная, и кризис может еще усилиться. Не исключено, что Россия продолжит сокращать поставки газа», — признала незадолго до профилактики «Северного потока» еврокомиссар Кадри Симсон.

Еще три года назад «Газпром» ежедневно поставлял в Европу до 500 млн кубометров в сутки. В мае этого года — всего 250 млн в сутки. В начале июля — 140 млн, причем на время профилактики менее мощного «Турецкого потока» экспорт упал до примерно 100 млн кубометров в сутки. В ближайшие 10 дней Европе обещают всего 75 млн.

«Нужно готовиться к дальнейшим перебоям в поставках газа и даже к полному отключению со стороны России», — предупредила Европарламент на прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Без общего плана чрезвычайных мер 27 стран ЕС не смогут оградить 450 млн своих граждан и вторую по размерам экономику в мире от масштабного кризиса. Время действовать поодиночке прошло. Поэтому Еврокомиссия (фактически, правительство ЕС) уже к концу этой недели представит на суд властей чрезвычайный план борьбы с энергетическим кризисом, сказала фон дер Ляйен.

Подробности плана пока не известны, но две главные идеи уже ясны. Во-первых, солидарность в деле распределения имеющихся запасов и текущих поставок, чтобы все были равны перед лицом кризиса, богатые страны помогли бедным, а те, у кого есть газ, не сидели бы на нем, если у других совсем закончится. И во-вторых, солидарное сокращение спроса: договориться о том, на чем экономить и кого отключать первым, если газа на всех все же не хватит.

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