«Путевка на двоих обошлась в €13 тысяч» 1 11.07.2022, 8:23

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Белорусы рассказывают, сколько потратили на отпуск в этом году.

Отдых за границей становится все менее доступным для белорусов. Чтобы слетать в Европу, многие вынуждены обращаться за визами к посредникам и проходить настоящий квест (например, ездить за документами в Москву). Путевки в Турцию и Египет ощутимо подорожали. Из-за того, что самолетам приходится делать крюк, увеличился топливный сбор. А еще в Турцию массово ринулись туристы из России и Казахстана, что также сказалось на стоимости туров. Сколько стоит морской отдых для белорусов в новых реалиях? Onliner.by попросили читателей, которые уже успели слетать в этом году в отпуск, поделиться бюджетом поездки.

«В конце мая слетали в турецкую „пятерку“ за €3000»

В мае сезон в Турции только начинается — всегда считалось, что в это время можно отдохнуть максимально дешево. Однако в нынешнем году цены не пощадили даже любителей прохладной воды. Алеся заплатила за отдых с семьей из четырех человек в конце мая €3045 — столько стоили 12 ночей для двух взрослых и двух детей в пятизвездочном отеле Palmeras Beach Hotel.

€2485 — это цена самой путевки, по €115 с человека пришлось доплатить за перелет (топливный сбор), остальные траты — это ПЦР и страховка. Зимой Алеся рассчитывала, что на отдых семье хватит $2500.

— Изначально мы планировали отдохнуть в июне, но я постоянно мониторила цены и решила, что надо поспешить. В итоге не прогадали. Для сравнения: на август путевка на нашу семью в тот же отель стоит €4497, на сентябрь — €3948, и это все без доплат за перелет! То есть €3000 для Турции сегодня — это дешево… Никогда таких цен не было, мы удивлены.

«Вместе с шопингом потратили на отпуск почти €5000»

Если лететь в турецкую «пятерку» в июне-июле, рассчитывать стоит на €1000 с человека, предупреждает Евгений. Недавно он с женой и двумя детьми вернулся из Кемера. Отдыхали в «пятерке» на первой береговой линии. За 14 ночей белорус заплатил €3800 (в цену включена доплата за перелет).

— Это были обычные пять звезд — не люкс, ничего сверхъестественного. Просто сейчас такие высокие цены на Турцию. Причем я разговаривал с другими отдыхающими, кто и сколько заплатил за путевку. Россияне летают примерно за столько же — по €1000 на человека. Мой одноклассник был на неделю раньше, заплатил €4200 за четверых.

Евгений не жалеет, что потратился на отдых в Турции. Он уверен, что поездка в Европу обошлась бы дороже, ведь у семьи нет виз. Кроме того, белорусам хотелось максимально ленивого отдыха, когда главная проблема — это выбрать, что съесть на завтрак.

— Понравилось, что сейчас там очень дешевая одежда, мы купили много всего и детям, и себе. Вещи из Waikiki, например, продаются в три раза дешевле, чем у нас. Привезли целый чемодан шмоток — это 24 килограмма. Брали напрокат машину — сутки стоят $40—60. Бензин, правда, дорогой — почти $2 за литр, в некоторые места дешевле съездить с экскурсией. В общей сложности на месте потратили около $1000, но, повторюсь, по большей части это одежда, без шопинга нам хватило бы и $300.

«Путевка на двоих обошлась в €13 000»

У Андрея поездка в Турцию получилась особенно дорогой, но он пошел на это осознанно: говорит, что давно хотел отдохнуть с супругой в турецком отеле уровня люкс.

— За номер Indigo Laguna Clubber на двоих в отеле Lujo Bodrum на 10 ночей я заплатил €13 142. Покупал тур по раннему бронированию в феврале. Родителей (моих и супруги) вместе с младшей дочкой тоже отправил в Турцию — путевка на 10 дней стоила €14 863. Никто, кроме меня, не знает, во сколько обошлись туры, а меня цены не смущали.

Мы очень удивились таким тратам на отдых и поинтересовались у Андрея, на чем же он зарабатывает. Как оказалось, белорус занимается криптовалютой, а именно «майнингом в крупных масштабах». Мужчина заверил нас, что может позволить себе летать на такой отдых хоть каждый месяц.

— В предыдущие годы мы ездили в Турцию большой семьей — с четырьмя детьми и родителями с обеих сторон. И каждый раз у нас повышалась планка по уровню отдыха. В этом году дети-подростки решили остаться дома, а нам с женой захотелось романтики. В декабре я свозил ее на Мальдивы в первый раз — исполнил давнюю мечту. И вот сейчас выбрал Бодрум: здесь очень чистое Эгейское море, а еще отель завозит на территорию белый песочек, который не нагревается на солнце. Получаются пейзажи почти как на Мальдивах.

Что еще примечательного есть в отеле, помимо белого песка? Андрей делает акцент на питании: никаких шведских столов, только изысканные блюда в ресторанах.

— Ты каждый раз приходишь как будто в лучший ресторан Минска и заказываешь по меню все, что тебе нравится. Морепродуктов полно: креветки, мидии, осьминоги (разве что устриц нет и лобстеры за отдельную плату). Ради интереса мы даже борщ заказывали и пельмени — было очень вкусно. Сама зона отдыха Indigo имеет ограничение 16+, то есть там не отдыхают дети. Играет специально подобранная лаундж-музыка, которая расслабляет с первых минут.

В общем, это совершенно другой уровень отдыха. Даже не знаю, как после такого можно ехать в обычный отель со шведским столом.

Чтобы вам не было так обидно, уточним, что из Минска в Турцию Андрей с супругой летели обычным чартером — с детским плачем, шумом и другими прелестями. Перелет в Турцию сейчас, кстати, длится пять с половиной часов.

Стоп! А адекватные цены на Турцию бывают?

Некоторым читателям издания в этом сезоне удалось отдохнуть в Турции дешевле, чем предыдущим нашим героям. Алексей слетал с супругой и ребенком в Сиде на 13 ночей за €2800 (отель — тоже «пятерка»). Светлана с 6-летним сыном отдохнула 11 дней в хорошем отеле за €1400. Говорит, сама удивилась «вполне адекватной цене». Алина слетала одна в Аланью за €900. Получается, если хорошо поискать, можно найти приемлемые по стоимости варианты.

И все туристы, вернувшиеся из Турции, с нескрываемым удовольствием отмечают, какие приятные там сейчас цены.

— Овощи и фрукты очень дешевые, — рассказывает Алина, которая отдыхала в Аланье. — Помидоры черри стоят 8 лир за килограмм (1,2 рубля), вкуснейшая черешня — 25 лир (4 рубля), кукуруза — 5 лир (75 копеек), обалденные фисташки — 180—200 лир (30 рублей). Я потом даже перестала смотреть на цены, настолько все дешево. В кафе цены тоже ниже, чем у нас, одежда очень дешевая. Мы с друзьями брали экскурсию рафтинг плюс джип-сафари ($120 на четверых), катались на сапах на рассвете ($16 c человека). Это был незабываемый отдых.

Египет тоже подорожал? «Слетали за $3000 на двоих»

Египет летом пользуется меньшим спросом, чем Турция, из-за дикой жары. Но среди белорусов есть истинные ценители Красного моря. Анна говорит, что отдых с мамой на египетском курорте — это их ежегодная программа. На днях они вернулись из Шарм-эль-Шейха и поделились впечатлениями.

— Мы всегда сами ищем туры на сайтах туроператоров. В этом году были удивлены: отели, в которых мы отдыхали в прошлые годы, подорожали примерно в два раза. Если в прошлом году путевка в Tropitel Sahl Hasheesh на двоих стоила $1700 из Минска, то сейчас — уже $3000. Плюс доплата по $170 с человека за топливный сбор. Мы решили выбрать отель, который раньше был нам недоступен, потому что все остальные подорожали, а на этот цена почему-то не отличалась. Получилось $3000 за 14 ночей в Baron Palms.

Анна рассказывает, что дорога до Египта из-за облета теперь занимает около девяти часов. Они вылетали из Минска рано утром, сделали посадку в Анталье на дозаправку и потом еще почти два часа летели до Египта.

— Очень долго добирались — за это время можно до Вьетнама долететь! И, на мой взгляд, для Египта путевки сейчас стоят экстремально дорого. Но выбирать было не из чего. В Турции для нас слишком влажно, и мы больше любим с рыбками поплавать. Рассматривали варианты полететь в Египет из Варшавы, но оттуда было не намного дешевле, а добирались бы еще дольше.

Цены в этом году, видимо, везде космические. К счастью, у меня была нужная сумма на отдых, но отдала я ее со скрипом.

Что по Грузии? $2500 на двоих, если покупать билеты заранее

Более-менее доступным вариантом отдыха для белорусов остается Грузия. По крайней мере для въезда сюда не нужны визы и добраться можно напрямую из Минска. Спланировать отдых легко самостоятельно, но билеты у «Белавиа» нужно покупать заранее. Артем убедился в этом на собственном опыте.

— В этом году мы провели семь дней в Тбилиси и столько же в Батуми. За две недели потратили чуть больше $2500. Тут нужно учесть, что билеты мы покупали еще до Нового года — словили их по 300 рублей в одну сторону, сейчас перелет гораздо дороже (мы нашли варианты в Тбилиси от 1000 рублей в одну сторону. — Прим.).

В прошлом году Артем также отдыхал в Грузии, и тогда на двоих он потратил $1600. В этом сезоне получилось дороже, потому что в программе было больше экскурсий: белорусы съездили в Кахетию и посмотрели каньоны. За это они заплатили около $300. При желании в Грузии можно взять авто напрокат — это относительно недорого.

— Средний чек за еду и вино в кафе Тбилиси — 70 лари, в Батуми — 50—60 (сейчас соотношение лари к рублю — примерно 1 к 1,1). Мы любители покушать, поэтому питались в основном в заведениях. По ценнику алкоголь — как в Минске, такси очень дешевое — 3—5 лари за поездку по городу.

В целом по сравнению с прошлым годом в Грузии чувствуется подорожание где-то на 20%, отмечает Андрей. И все равно для белорусов это самое недорогое направление.

— За $2500 мы отдыхали две недели, проехали по двум регионам, жили в хороших отелях, ели, веселились и ни в чем себе не отказывали. По ощущениям и эмоциям эта поездка точно стоила своих денег.

«Летели в Кутаиси, потратили почти $3000»

Никита отдыхал в Грузии в конце июня, билеты покупал за месяц до поездки. Перелет для двух взрослых и ребенка до 2 лет (которому за полноценное место платить не нужно) обошелся в $1200.

— Купить билеты за неделю уже невозможно, за месяц до полета оставались только тарифы Flex. Прилетели мы в аэропорт Кутаиси, а оттуда — на курорт Уреки, где удобный пляж с песочком. Добирались на такси через приложение Bolt (70 лари). Первую неделю жили в апартаментах по $70 за ночь, в 250 метрах от пляжа. Готовили в основном сами, но раз пять ходили в ресторан, тратили по 100 лари за ужин.

На два дня супруги уезжали в Батуми, а вернувшись в Уреки, поняли, что за $70 комфортные апартаменты снять уже невозможно. Начался сезон, приехали туристы — все стало стремительно дорожать. Пришлось остановиться в отеле по $100 за ночь. В общей сложности поездка обошлась белорусам в $2900, почти половина стоимости — это перелет. Делаем вывод: Грузия хороша, если готовиться к поездке заранее.

«Сгоняли в автобусный тур по Италии, отдали более €2000»

А что там сейчас с ценами в Европе? Валентина — из тех, у кого не было шенгенской визы перед началом этого сезона, но она с мужем очень любит Италию. Выход нашелся: супруги купили автобусный тур в агентстве, где им пообещали оформить визы.

— Нас записали в визовый центр Италии на VIP-подачу — это стоило €45 вместо обычных €15 плюс консульский сбор €35. В итоге мы заплатили за подачу 555 рублей на двоих. А еще туруслуга — по 70 рублей с человека. Получили однократную визу на месяц, что нас очень огорчило. Аналогичные визы получила бо́льшая часть нашей группы.

Стоимость тура с экскурсионным пакетом составила €420. Сюда вошли проживание с завтраками в отелях, а также экскурсии по Грацу, Венеции, Оломоуцу и поездка в Сан-Марино.

— Кроме того, мы решили взять ужины в отеле на море в Римини, что обошлось нам в €65 с человека за семь ужинов. В принципе, без них можно было обойтись, но за €9 с носа поужинать в Италии было бы непросто. Бутылка неплохого итальянского вина стоит в пределах €5—6, пицца на променаде — €7—8, бокал пива — от €4, небольшой перекус в кафе — €25. На питание мы потратили около €350.

Тур предусматривал факультативные экскурсии в Рим и Флоренцию, но за многое супругам приходилось доплачивать дополнительно. Всего путешествие обошлось белорусам в €2000, если не считать стоимость виз и туруслуги (плюс 700 рублей).

— Довольно дорого, но впечатления того стоят, мы были счастливы снова увидеть Европу и, в частности, прекрасную Италию. По сравнению с 2019 годом цены немного подросли, но не критично. Самые обидные затраты — на визу. Тому, кто едет за границу ради моря, смысла платить за «шенген» я не вижу. Что касается нас, то мы очень любим такой развивающий отдых и предпочитаем тратить деньги на него, нежели на дорогую одежду или ремонт в квартире.

Пока здоровье позволяет, стараемся ездить, несмотря ни на что.

«Съездили на авто в Хорватию — потратили €2000»

Больше всего повезло в этом году тем, у кого уже были многократные шенгенские визы. Игорь решил не терять эту возможность и спланировал отдых для семьи в Хорватии (на двух взрослых и двух детей). Проще всего было лететь на самолете, но семья решила путешествовать на машине. Дорога оказалась несложной: 3300 километров удалось проехать за полтора дня (с одной ночевкой в Граце).

— Маршрут был такой: Брест — Варшава — Вена — Грац — Загреб — Шибеник. На заправку за границей ушло примерно €200 (200 литров газа). Плюс из Беларуси ехали с полным баком и везли с собой баллон газа — это еще 200 рублей (€72). Страховки обошлись в €50, платные дороги — в €90.

Жилье на море семья снимала по €100 за сутки, за 10 дней набежало €1000. Готовили в основном сами, потому что в апартаментах была хорошо укомплектованная кухня. По словам Игоря, продукты в сетевых супермаркетах стоят чуть дороже, чем в Беларуси, но в целом цены ему показались адекватными. На питание ушло около €500, а в общей сложности отдых потянул примерно на €2000. Игорь считает, что это недорого с учетом того, сколько сейчас просят турфирмы за Турцию.

— Мы уже были в Хорватии в 2017 году, и тогда поездка обошлась нам в €1500. В этот раз мы не экономили на жилье, выбрали апартаменты с бассейном в 50 метрах от пляжа. Если не тратиться на визы, то получается очень даже бюджетный и интересный отдых. Особенно если двое взрослых с правами — тогда дорога проходит не утомительно.

«Отдохнули неделю на Балтике за €410»

И напоследок посчитаем, сколько в этом году стоит отдых на таком знакомом и любимом белорусами Балтийском море. Ольга с ребенком отдыхала в июне в Паланге — ровно неделю. Шенгенские визы сделала за €77 через визовый центр одного из посольств. Для этого белоруска специально приезжала в Минск из Могилева.

— К агентам я обращаться не хотела, поэтому сама две недели мучилась ночами с записью на подачу. В итоге все получилось, в апреле я получила запись на май. У нас были только стандартные платежи: по €14 — сервисный сбор за два паспорта, €35 — консульский сбор за одного взрослого (ребенку бесплатно) и по 20 рублей — доставка двух паспортов курьером.

С визами в кармане добраться до Паланги не составило труда. Ольга говорит, что дорога в Литве «просто песня». Остановиться захотелось только один раз — в середине пути, чтобы купить мороженое.

— За бензин в обе стороны я заплатила около 200 рублей (1400 километров). Страховку нам оплатили попутчики, которых мы подбросили на работу до Вильнюса. По жилью тоже получилось недорого. Мы выбрали отель в 500 метрах от пляжа, где номер с двумя кроватями стоил €35 в сутки. Кухня и санузел были общими на несколько номеров — некоторым это может доставить дискомфорт, но мы такие, без претензии на «лакшери». Бо́льшую часть отдыха, кстати, мы были единственными постояльцами на весь отель.

По словам Ольги, за неделю в Литве на питание у нее ушло меньше, чем если бы она готовила стандартные блюда в Могилеве.

— На продукты мы потратили где-то €50 — а какое качество! Вкуснейшая чуть подкопченная рыба, бананы до €1, персики по €1, папайя… Закупались в сетевых супермаркетах. В пасмурные и прохладные дни ездили исследовать Клайпеду и обалдели от ассортимента на рынке и в торговом центре. В солнечные и теплые дни купались и загорали. Не ожидали, что так повезет с погодой, изначально ехали просто подышать лесом и морем.

Всего белоруска потратила на отпуск €410. Ольге с ребенком так понравилось в Паланге, что в августе они планируют повторить эту поездку и вернуться еще на неделю.

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