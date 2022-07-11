Бывшая зампрокурора Новосибирской области пряталась в Беларуси 1 11.07.2022, 8:25

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Любовь Кузьменок

Фото: Пресс-служба Прокуратуры Новосибирской области

Она добровольно сдалась властям РФ.

Бывший первый заместитель прокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок добровольно сдалась следователям СКР России, вернувшись из Беларуси, где она якобы лечилась от ковида, сообщает издание «Коммерсантъ».

За месяц до ее возвращения Басманный райсуд Москвы заочно арестовал госсоветника юстиции 3-го класса (соответствует званию генерал-майора) Любовь Кузьменок по ходатайству следователей ГСУ СКР. Ее обвиняют в получении взяток в особо крупном размере.

Следствие полагало, что она скрывается в Испании, однако, по словам самой обвиняемой, она некоторое время назад выехала к родным своего мужа в Беларусь, где заразилась коронавирусом. Болезнь протекала тяжело, и ей пришлось лечиться в санатории имени Ленина в поселке Покровский Могилевской области.

Перед своим возвращением Любовь Кузьменок 24 июня записала видеообращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, однако это не помогло и ее взяли под стражу в начале июля.

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